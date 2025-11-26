Periodista venezolano en situación de indigencia recibe ayuda: Así luce ahora

Suscríbete a nuestros canales

El periodista venezolano Lewis Jiménez ha recibido la ayuda por parte del creador de contenido colombiano Rubén “El Profe”. El joven había posteado un video hace días, de la delicada situación de calle que vivía el criollo, en la ciudad de Medellín.

Historia del periodista

La noticia se hizo tendencia en las redes sociales tras el clip de Rubén, contando la dolorosa historia de Lewis, quien había llegado a Colombia hace ocho años y tras un accidente, quedó incapacitado para poder trabajar.

El influencer colombiano fue sorprendido por la sonrisa, fluidez y palabras que utilizó el comunicador, quien estaba al frente de un local de comida, esperando la mano amiga de alguna persona.

“Tengo días pidiéndole al santísimo algo de comer, tengo tres días sin comer. Señor gracias, pensé que no sería posible. Soy caraqueño y le envió un mensaje a mi familia, ya que tengo ocho años sin saber de ellos, ocho años fuera de Venezuela, no estoy lo mejor posible tuve un accidente”, comentó el señor.

Rubén no dudo en darle un plato de comida al venezolano, y prometerle que regresaría para ayudarlo a salir de la situación y que pudiera conversar con su familia, en especial con su hija.

Promesa cumplida

El popular “Profe” no solo regresó a buscar a Lewis, sino que lo llevó a su casa, le dio comida, ropa, alojo y le crearon un Instagram oficial, para que la gente pueda ayudarlo en su recuperación.

El antes y después del comunicador hizo despertar múltiples comentarios de felicidad, por verlo tan recuperado y listo para seguir con su vida.

“La gente muchas veces tiene miedo al equivocarse en la vida, y la única manera de adquirir experiencia es equivocándose, en la vida son muy pocos los aciertos. Vivan la vida e inténtelo, vamos a comenzar con la recuperación y trabajo social para ayudar a mucha gente”, dijo con emoción Lewis.

El hombre logró en Venezuela estar al lado de grandes de la música como Oscar D'León y Gustavo Aguado.