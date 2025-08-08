Locomía: Integrante rompe el silencio sobre la indigencia, adicciones y explotación

Suscríbete a nuestros canales

Llamativos trajes, abanicos, coreografías, colores y estilos diversos, eran parte de la agrupación Locomía, quienes en los años ochenta lograron una enorme popularidad en el mundo. Sin embargo, nadie imaginaría que luego de mucho éxito, existiría dolor en uno de sus integrantes.

En su momento el grupo contaba con cuatro enérgicos jóvenes llamados Xavier Font (el creador), Manuel Arjona, Carlos Armas y Luis Font, este último tras la separación de la agrupación sufrió momentos muy complicados con adicciones que lo llevaron a tocar fondo.

Dura historia

Este jueves 7 de agosto de 2025 Luis Font realizó una entrevista para el programa mexicano “Ventaneando”, en la que habló de los momentos más difíciles como problemas legales, conflictos por el nombre del grupo, abandono, la explotación y los excesos.

Hoy Luis se encuentra viviendo en las calles de Morelia, Michoacán, México, donde comentó que lo más duro de su vida fue verse en un momento en la completa indigencia y cantar en el metro de Madrid, por dinero para sobrevivir.

“Cuando entré en depresión conocí por una persona la cocaína. Y bueno, ya ahí un poco me refugié, pero me quedaba en un estudio encerrado y no salía. Pues ahí empecé, pues justo cuando ya en la segunda formación ya dejé Locomía”, indicó, reconociendo que debía haber pedido ayuda de personas cercanas.

En este sentido, aseveró que sintió vergüenza de todo lo que pasaba por lo decidió solo callar y seguir consumiendo. “Me avergonzaba tanto de lo que me estaba pasando. Y porque no me lo merecía. Yo no tenía un núcleo familiar fuerte, mucho menos mi hermano”, dijo.

Cambiando

Hoy se siente un hombre nuevo, renovado, fuerte que busca inspirar a otras personas que nunca es tarde para recuperarse y con motivación para recuperarse.

“Me he vuelto a reconstruir, pero yo pensaba que nunca sería el mismo. Y de verdad, me siento mejor que nunca. Tengo que seguir luchando”, finalizó la entrevista Luis.