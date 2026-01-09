Esposa de Justin Bieber posa en sexy lencería roja y enciende las redes

Suscríbete a nuestros canales

Bella, sensual y un poco seria fue cómo posó Hailey, esposa del cantante y compositor canadiense Justin Bieber. A través de Instagram, la modelo e influencer, posteó un carrusel de dos fotos frente al espejo posando muy sexy con lencería roja.

La rubia de 29 años mostró todo su lado más salvaje y fuerte, con su cuerpo esbelto y bronceado. Unas imágenes que dejaron al público boquiabiertos, por lo bien que luce Hailey, tras haber dado a luz a su primogénito Jack Blue.

Desborde de sensualidad

Maquillaje suave, cabello suelto y un pequeño anillo, fueron los accesorios perfectos para las bonitas fotografías de la joven, tomadas con su iPhone.

Khloe Kardashian y Kylie Jenner no dudaron en comentar la publicación, por ver a su amiga lucir tan bien frente al espejo, presumiendo su feminidad.

1,8 millones de me gusta es lo que acumula la foto hasta el momento, y múltiples comentarios.

Curvas al aire

No es la primera ocasión que Bieber muestra el cuerpazo que se gasta en sus redes sociales, en noviembre del 2025 posteó imágenes de unas increíbles vacaciones en el mar, en las que llevo un ajustado traje de baño verde.

Igualmente, sus piernas siempre se roban toda la atención al tenerlas largas, firmes y bronceadas.