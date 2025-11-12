Justin Bieber y el polvo blanco que encendió las alarmas del público

Suscríbete a nuestros canales

La gala de los 70 años de Kris Jenner, celebrada en una mansión de Beverly Hills, pasó de ser un evento de glamour a un foco de especulación que involucra al cantante canadiense, Justin Bieber, uno de los invitados especiales.

Pese a que el artista se ve recuperado y reflejaba felicidad por estar en la celebración de su gran amiga, las redes sociales no lo perdonaron y, una mancha en su vestuario desató una ola de malos comentarios en su contra.

El debate que incluye a Justin Bieber

Tras bajarse del vehículo cuando llegó a la mansión de Jeff Bezos y Lauren Sánchez, en su pantalón se apreciaba una mancha blanca, la cual llamó la atención de muchos y, aunque aseguran que podría tratarse de cenizas de cigarrillos, otros afirman que se trata de algo más grave.

Fotos del cantante luciendo traje negro, moño rosado en la solapa y sosteniendo un cigarrillo, circularon rápidamente, y, según los medios, en una de esas instantáneas se aprecia lo que muchos identificaron como “polvo” en el área del muslo.

Ante este detalle, algunos internautas no titubearon en lanzar acusaciones contundentes: “Eso es cocaína… él es padre, por dios”, escribió uno. Otros, más comedidos, señalaron que podría tratarse simplemente de la ceniza que accidentalmente cayó sobre su vestimenta.

Los juicios contra Bieber

Los defensores de Bieber señalan que la evidencia visual es insuficiente para llegar a conclusiones rotundas, por lo que defienden que no necesariamente podría tratarse de una sustancia psicotrópica.

Sin embargo, el hecho de que el cantante haya hablado abiertamente sobre sus luchas pasadas con las drogas convierte cualquier imagen polémica en combustible de especulación.

Además, recordemos que, en otras ocasiones, el intérprete de “Never say never” ha dejado entrever que continúa consumiendo dichas sustancias, aunque hasta el momento ni él ni su esposa hayan confirmado o desmentido tal acusación.

Este escándalo se mezcla con la polémica fiesta de Kris que, según reportes, recibió llamadas de la policía por ruido excesivo en la zona.