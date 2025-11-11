La opulenta fiesta de cumpleaños de Kris Jenner, un derroche de glamour

La matriarca de las Kardashian, Kris Jenner celebró sus 70 años en una opulenta fiesta de cumpleaños al mejor estilo de la “realeza” de Hollywood por todo el derroche de glamour e invitados a la velada.
“Una de las mejores noches de toda mi vida. ¡Estoy más que bendecida y muy agradecida por mi preciosa familia y amigos!”, fue el mensaje que compartió la empresaria a través de Instagram.
Jenner publicó las mejores fotografías de su cumpleaños, en donde se evidencia que no escatimó en gastos.
Tan solo su vestimenta, era un destacado vestido rojo confeccionado por Alexander McQueen para la colección otoño/invierno 2002 de Givenchy Haute Couture, combinado con unas zapatillas de Manolo Blahnik y guantes negros firmados por Valentino.
Celebridades en la fiesta de cumpleaños de Kris Jenner
Los famosos más destacados de la industria llegaron a fiesta de Kris Jenner, celebrada en Beverly Hills, siendo una de las celebridades más influyentes el festejo no podía estar completo sin:
- Naomi Watts
- Martha Stewart
- Mariah Carey
- Adele
- Beyoncé
- Vin Diesel
- Oprah Winfrey
- Justin Bieber
- Melanie Griffith
- Tommy Hilfiger
- Bruno Mars
- Meghan Markle y el príncipe Harry
- Jeff Bezos y Lauren Sanchez
Todos fueron fotografiados no solo compartiendo con la feliz cumpleañera, sino bailando a su lado en medio de un círculo.