Kris Jenner revoluciona al mundo con su nuevo look ¡Mírala!

Si alguien sabe cómo sorprender al mundo esa es Kris Jenner, hace unos meses lo hizo cuando apareció con su rostro completamente rejuvenecido, generando un intenso debate en redes sociales en los que incluso, la compararon con sus hijas.

Ahora, la conocida 'momager' de Kim, Khloé, Kourtney, Kendall y Kylie, dejó atónito a su público al mostrarse con un radical cambio de look que esta vez no incluye su cara, pero, sí su estilizado cabello.

Kris Jenner enamoró a los fans

En un video publicado en su cuenta de Instagram, la estadounidense mostró el momento en el que dejó atrás su icónico cabello oscuro para lucir ahora un tono rubio platino que incendió las plataformas digitales.

El clip representa un antes y después junto al estilista de celebridades, Chris Appleton, mientras la canción “When Did You Get Hot?” de Sabrina Carpenter suena de fondo.

Kris Jenner inicia sin maquillaje, con una toalla en el cabello y vistiendo ropa sencilla, mientras Appleton prepara la coloración. Jenner hace un gesto con los labios: “Wait, I need a minute”, como si anticipara el gran momento

Cuando se quita la mano de la cámara, aparece en todo su esplendor con el rubio platino y un conjunto totalmente negro, deslumbrante y renovada.

La relación de Kris Jenner con el 'blondie'

Aunque no es su primera vez experimentando con el rubio, pues, en 2018 lució un pixie rubio y en 2019 desfiló como rubia en el Met Gala, esta transformación es quizás una de las más audaces en su trayectoria reciente.

El estilista Chris Appleton, responsable de esta metamorfosis, elogió su capacidad para reinventarse y resaltó cómo la socialité encarna la confianza de renacer, sin importar la edad.

Además, en medio de la campaña, también se ha resaltado su reciente “resurgir estético”. Se ha confirmado que Kris recurrió a procedimientos cosméticos previamente y que cuenta con el respaldo del doctor Steven Levine, especialista en retoques de apariencia natural.