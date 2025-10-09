Flamante ganador del Kentucky Derby tiene cuota como semental para la temporada 2026

Suscríbete a nuestros canales

Se pudo conocer que el Airdrie Stud ha publicado las cuotas de semental para 2026 de su plantel de 12 sementales, destacando las cuotas de introducción de los recién llegados Mystik Dan y Jonathan's Way. Ganador del Kentucky Derby de Grado 1 de 2024 y segundo en el Preakness Stakes de G1 de esa temporada.

Mystik Dan cumplirá su rol de semental en el 2026

Mystik Dan, que se ha consolidado como uno de los caballos mayores más talentosos en entrenamiento en 2025 y llegará a Del Mar como uno de los principales contendientes en la Breeders' Cup Dirt Mile (G1) tras su contundente victoria en el Lukas Classic (G2) de $500,000 el 27 de septiembre. Sus ganancias de por vida hasta la fecha superan los $4.8 millones, producto de cinco victorias en 16 presentaciones.

Mystik Dan, debutará ante este grupo selecto grupo de sementales del Airdrie Stud, junto a Jonathan's Way, que es el primer hijo de la gran sensación Vekoma, que también asumirá las funciones de semental tras su reciente retiro de las carreras. Jonathan's Way, ganador del Iroquois Stakes G3 en Churchill Downs en su segunda carrera, antes de culminar su temporada juvenil con un segundo puesto en el Kentucky Jockey Club Stakes G2 de esa pista.

Aunque no pudo volver a las carreras tras su enfermedad, se retira como semental con la reputación de ser un talento excepcional y la distinción de ser, con un precio de $290,000, el potro destetado más caro de la generación debut de Vekoma. Mystik Dan y Jonathan's Way se presentarán por cuotas iniciales de $15,000 y $8,500, respectivamente.

La lista del plantel de sementales del Airdrie Stud, es la siguiente para la próxima temporada de monta:

Girvin $30,000

Upstart $25,000

Complexity $20,000

Mage $15,000

Mystik Dan $15,000

Cairo Prince $10,000

Jonathan's Way $8,500

Beau Liam $7,500

Collected $7,500

Happy Saver $7,500

Highly Motivated $7,500

Divisidero $3,500