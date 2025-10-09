Flamante ganador del Kentucky Derby tiene cuota como semental para la temporada 2026

Se pudo conocer que el Airdrie Stud ha publicado las cuotas de semental para 2026 de su plantel de 12 sementales, destacando las cuotas de introducción de los recién llegados Mystik Dan y Jonathan's Way. Ganador del Kentucky Derby de Grado 1 de 2024 y segundo en el Preakness Stakes de G1 de esa temporada.
Mystik Dan, que se ha consolidado como uno de los caballos mayores más talentosos en entrenamiento en 2025 y llegará a Del Mar como uno de los principales contendientes en la Breeders' Cup Dirt Mile (G1) tras su contundente victoria en el Lukas Classic (G2) de $500,000 el 27 de septiembre. Sus ganancias de por vida hasta la fecha superan los $4.8 millones, producto de cinco victorias en 16 presentaciones.
Mystik Dan, debutará ante este grupo selecto grupo de sementales del Airdrie Stud, junto a Jonathan's Way, que es el primer hijo de la gran sensación Vekoma, que también asumirá las funciones de semental tras su reciente retiro de las carreras. Jonathan's Way, ganador del Iroquois Stakes G3 en Churchill Downs en su segunda carrera, antes de culminar su temporada juvenil con un segundo puesto en el Kentucky Jockey Club Stakes G2 de esa pista.
Aunque no pudo volver a las carreras tras su enfermedad, se retira como semental con la reputación de ser un talento excepcional y la distinción de ser, con un precio de $290,000, el potro destetado más caro de la generación debut de Vekoma. Mystik Dan y Jonathan's Way se presentarán por cuotas iniciales de $15,000 y $8,500, respectivamente.
La lista del plantel de sementales del Airdrie Stud, es la siguiente para la próxima temporada de monta:
Girvin $30,000
Upstart $25,000
Complexity $20,000
Mage $15,000
Mystik Dan $15,000
Cairo Prince $10,000
Jonathan's Way $8,500
Beau Liam $7,500
Collected $7,500
Happy Saver $7,500
Highly Motivated $7,500
Divisidero $3,500