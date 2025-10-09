Hijo de yegua venezolana superó a la campeona Radiance en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

Durante la jornada nocturna celebrada este miércoles en el hipódromo de Charles Town, ubicado en el condado de Charles Town, West Virginia, el ejemplar Gran Andrews, hijo de la yegua venezolana La De Andrea, retomó la senda de la victoria en Estados Unidos, en gallarda demostración con su jinete Jairo Belisario.

Gran Andrews con valentía se quedó con el triunfo

La cuarta carrera de una tanda de ocho disputada por la noche de este miércoles en el hipódromo de Charles Town, Gran Andrews, desplegó todo poder adquirido por la campeona venezolana La De Andrea (Seneca) para conquistar su triunfo 21 en Estados Unidos, de manera de superar a la también criolla Radiance, que consiguió 20 victorias en tierras norteñas.

Gran Andrews, un macho castrado de seis años, que viene de lograr una victoria similar el pasado mes de septiembre en este mismo recinto, llega a seis victorias en diez presentaciones en la temporada, con una gallardía tal cual lo hacía su progenitora en cada una de sus presentaciones. Este hijo de La De Andrea salió tercero desde la partida con su piloto Jairo Belisario; al promediar la última curva, se fajó 400 metros cabeza a cabeza con el ejemplar Rainy Skies, que declinó en los 50 finales para caer vencido por un largo en la meta.

Gran Andrews empleó registro de 108” para 1.700 metros y se quedó con un Allowance Iotional Claiming valorado por $28,700. El nieto del venezolano Seneca fue presentado ahora por Ronney Brwon, quien lo reclamó en su última participación de la cuadra de Anyhony Farrior. En esta ocasión lució la divisa de Paddock Pat Racing. En la taquilla abonó $2,80 a ganador. Gran Andrews ahora tiene récord de 21 primeros en 46 presentaciones con ganancias de $335,891.

Cabe señalar que Radiance, antes de cumplir campaña en Estados Unidos a partir de 1998, en La Rinconada participó diez veces para cinco victorias. La hija de Sadr en Sin Palabra por Alien fue ganadora del clásico “Lanzarina” (G3) y clásico “Andrés Bello” (G3).

Radiance, que participó por última vez en nuestro país el 3 de marzo de 1998, en el clásico “Congreso de la República” (G2), donde ocupó el tercer lugar. Luego debutó en Calder el 19 de julio del mismo año, con un quinto lugar, para luego hilvanar una racha de tres victorias entre Saratoga y Belmont Park.

Radiance siguió su carrera fructífera hasta el 2003, donde coleccionó 20 primeros y participó en Pimlico, Laurel Park, Delaware Park, Charles Town, Aqueduct, Belmont, Saratoga, Meadowlands, Philadelphia Park y Monmouth Park. Para la época fue apodada la “Reina del reclamo en Nueva York”, debido a que 18 de sus triunfos fueron en esos circuitos.