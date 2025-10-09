La HISA le rinde tributo a Ramón Alfredo Domínguez

Suscríbete a nuestros canales

La Autoridad de Seguridad e Integridad Hípica (HISA), entidad que ha generado debate en la industria hípica estadounidense debido a la implementación de normativas estrictas y sanciones severas dirigidas a los profesionales del sector, ha decidido emprender una iniciativa para reconocer y celebrar la contribución de los profesionales hispanos en el deporte. Bajo el nombre de “Mes de la Hispanidad”, esta campaña busca destacar el talento y la dedicación de figuras destacadas dentro del ámbito hípico.

En esta ocasión, el homenaje ha sido para el jinete venezolano Ramón Alfredo Domínguez del Moral, a quien se le ha dedicado un mural simbólico que enaltece sus importantes logros y su destacada trayectoria, antes de su retiro forzado debido a una lesión sufrida en una caída durante una competencia. Esta acción representa un gesto de reconocimiento a la influencia y el legado que los profesionales hispanos han dejado en la hípica estadounidense.

HISA: Ramón Alfredo Domínguez recibe homenaje

Como bien se describió al comienzo La Autoridad de Seguridad e Integridad Hípica (HISA) está celebrando el mes de la hispanidad, y dentro su cuenta en “X” destaca aquellos jinetes que han marcado y marcan un hito dentro de la industria hípica en Estados Unidos. Esta semana el mural conmemorativo fue dedicado al jinete venezolano Salón de la Fama, Ramón Alfredo Domínguez del Moral.

Ramón Alfredo Domínguez, jinete venezolano destacado que tuvo una exitosa carrera en la hípica estadounidense. Durante su trayectoria, se convirtió en uno de los jinetes más reconocidos y laureados, acumulando numerosas victorias y premios importantes. Su campaña en Estados Unidos se caracterizó por su habilidad, consistencia y profesionalismo en las competencias, lo que le valió un lugar destacado en la historia de las carreras de caballos.

Una carrera llena de consistencia y profesionalismo

Ramón Alfredo Domínguez, jinete venezolano nacido el 24 de noviembre de 1976 en Caracas, tuvo una destacada carrera en la hípica estadounidense, acumulando logros significativos entre 1996 y 2013. A continuación, se presentan las estadísticas más relevantes de su trayectoria:

Domínguez consiguió 4.985 victorias en 21.267 montas, con un porcentaje de éxito del 23%. Acumuló: $191.620.277 en premios durante su carrera. Sus mejores Temporadas: 2003: 453 victorias, estableciendo un récord personal. En el 2012: Récord de ganancias en una temporada con $25.639.432.

Premios y Reconocimientos: Tres veces ganador del Eclipse Award como Mejor Jinete en 2010, 2011 y 2012. Primer venezolano exaltado al Salón de la Fama del Hipismo de Estados Unidos en 2016.

Récords en Hipódromos Específicos: Delaware Park: Líder de jinetes entre 2003 y 2008, con un récord de 254 victorias en 2003. Saratoga: Estableció el récord de más victorias en una temporada con 68 en 2012. Estas estadísticas reflejan la excelencia y el impacto de Ramón Alfredo Domínguez en la hípica estadounidense, consolidándolo como una de las figuras más destacadas en la historia del deporte.

La HISA como órgano rector del hipismo en Estados Unidos

La Autoridad de Seguridad e Integridad Hípica fue creada para implementar, por primera vez, un conjunto uniforme de normas nacionales de integridad y seguridad que se apliquen consistentemente a todos los participantes de carreras de pura sangre y a todas las instalaciones de pistas de carreras.

Las normas y reglamentos elaborados por los Comités Permanentes de Seguridad Hipotecaria y de Control Antidopaje y de Medicamentos de HISA están diseñados para mejorar la seguridad y el bienestar tanto del caballo como del jinete, a la vez que garantizan la integridad del deporte en beneficio de la industria, los aficionados y los apostadores. Un deporte más seguro y justo también será más popular para las generaciones futuras.