Final Score desató todo su poder para ganar un lugar automático en la Breeders' Cup Juvenile Turf

El domingo, en el Castle & Key Bourbon Stakes (G2) de $400,000 para juveniles de 2 años, Final Score de Repole Stable salió corriendo desde la puerta y rápidamente tomó la delantera. Estableció una pauta y luego se distanció de sus competidores al final de la recta de Keeneland, para visitar el parque de vencedores y ganarse un puesto en la Breeders' Cup Juvenile Turf.

Breeders’ Cup: Final Score estará en la Juvenile Turf

Final Score, que comenzó como el más favorecido bajo la dirección de Irad Ortiz Jr., ganó por alrededor de un cuerpo, cubriendo una distancia de 1.700 metros en césped firme en un tiempo de 1:42.51 y pagó $4.82. Esta victoria fue la tercera seguida después de las victorias en Spa el 10 de agosto y With Anticipation (G3) el 28 de agosto en Saratoga, ambas bajo la dirección del entrenador Todd Pletcher.

Case Cielo, que venía a la sorpressa presionó a Final Score por fuera en la recta final y trató de colocarse al frente durante un momento en la media milla. Continuó presionando desde el segundo puesto hasta los seis furlongs, pero al final se quedó sin fuerza en la pista y terminó siendo el último de los 12 competidores. Gordon Pass pasó del penúltimo lugar al tercer puesto. Final Score, utilizó fracciones de :22.51, :47.69, 1:12.89 y 1:36.46 a lo largo de una milla.

El Bourbon Stakes es una carrera clasificatoria "Win and You're In" para la Breeders' Cup Juvenile Turf (G1) de $1 millón el 1 de octubre en Del Mar, y Final Score, un potro hijo de Not This Time, obtuvo un lugar automático con tarifa paga en el evento de una milla.

El récord general de Final Score es de 3 victorias y un segundo lugar en cuatro participaciones y 397,550 en premios. Fue adquirido por $600,000 en la subasta de yearlings Fasig-Tipton New York Saratoga Select de 2024, donde Taylor Made Sales Agency lo presentó.