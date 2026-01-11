Graban el momento en el que la esposa de Yeison Jiménez llega al lugar del accidente

Suscríbete a nuestros canales

La tragedia que sacudió a la música popular colombiana tras el accidente aéreo que cobró la vida del cantante Yeison Jiménez el 10 de enero de 2026 continúa latente en el público.

El accidente ocurrió en la tarde del sábado cuando la avioneta en la que viajaba el artista y parte de su equipo se estrelló apenas minutos después de avanzar rumbo a Medellín, donde Jiménez tenía un concierto programado. Ninguno de los ocupantes sobrevivió al impacto.

La desgarradora llegada de la esposa de Yeison Jiménez

Horas después de conocerse la noticia, Sonia Restrepo arribó al lugar del accidente acompañada por familiares, visiblemente afectada y sosteniéndose de los brazos por quienes la acompañaban.

Imágenes compartidas en redes y difundidas por medios muestran a la esposa del cantante intentando avanzar entre los equipos de emergencia y las autoridades, mientras los lamentos resonaban en el ambiente.

La escena que se vivió en el sector de Romita, entre Paipa y Duitama, se convirtió en uno de los momentos más conmovedores y dolorosos de toda la tragedia al ver a una familia rota y una mujer enfrentando uno de los peores momentos de su vida.

Sonia Restrepo: el pilar silencioso detrás del artista

Sonia no solo era la esposa de Yeison Jiménez, sino también su compañera desde hace más de una década. Según varios reportes, su relación comenzó cuando él era un artista emergente y ella aún joven, apoyándolo tanto en la vida familiar como fuera de los focos mediáticos.

La pareja que se casó en octubre de 2025, construyó un hogar en Bogotá junto a sus tres hijos: María Camila, Thaliana y Santiago, el menor, nacido en junio de 2024. Jiménez siempre hablaba de su familia como su prioridad y Sonia fue una figura constante a pesar de su perfil discreto.