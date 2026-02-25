Internautas quedan escandalizados por poca higiene del esposo de Selena Gómez

Suscríbete a nuestros canales

Benny Blanco, esposo de Selena Gómez se encuentra en el ojo púbico tras el lanzamiento de su nuevo proyecto, donde mostró la poca higiene personal frente a miles de espectadores.

Friends Keep Secrets es un formato que mezcla podcast, entrevista y show multimedia bajo la conducción de Benny, Lil Dicky y Kristin Batalucco. Sin embargo, lejos de llamar la atención por su innovadora propuesta, la mirada estuvo puesta en el productor musical.

Benny Blanco evidencia su poca higiene

Sin ningún tipo de vergüenza en la comodidad de un sofá, el esposo de Selena Gómez se dejó ver descalzo y con los pies sucios mientras llevaba una ropa cómoda para grabar.

Además, para intensificar la incomodidad de los espectadores, Benny Blanco soltó una flatulencia en el micrófono para captar el sonido.

“Esperen, a ver si pueden captar esto”, dijo antes de hacerlo, provocando risas en el set.

Usuarios indignados con Benny Blanco

Aunque acostumbrado a su irreverencia, el productor ha estado en boca de todos desde mucho tiempo atrás por verse poco estético, y en ocasiones “sucio”, según comentarios en línea.

Ahora, es blanco de críticas y cuestionan a la exestrella de Disney por casarse con una persona con poco cuidado estético.

“Selena necesita divorciarse de él y encontrar a alguien mejor”, arremetió un usuario en X. Otros comentarios calificaron al productor de “repugnante” por poner sus pies sucios sobre el sofá, y lo instaron a “tomar una ducha”.

“Hermano, necesita bañarse y contratar a un mejor servicio de limpieza”, ironizó un usuario.