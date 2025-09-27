Boda de Selena Gómez y Benny Blanco: Conoce todos los detalles de la ceremonia

Suscríbete a nuestros canales

Varios medios estadounidenses han reportado que este fin de semana se celebrará la boda de Selena Gómez y Benny Blanco en Santa Barbara, California, con la presencia de celebridades de Hollywood, en donde destacan cantantes y actores.

Entertainment Tonight y Us Weekly confirmaron que la pareja celebrará su cena de ensayo esta noche y su ceremonia mañana. Algunos paparazzis han intentado fotografíar el lugar de la unión, sin embargo, una gran carpa blanca obstaculiza la vista desde la altura.

Los famosos festejarán con recelo su tan esperada boda, esto se evidencia con el poco acceso que se tiene sobre el evento. "Los invitados aún desconocen la ubicación exacta del ensayo o la boda", dijo el informante.

Una boda llena de celebridades

Según se ha revelado la lista de invitados a la boda de Selena y Benny es de 170 personas, un número bastante reducido tomando en cuenta su popularidad en el medio artístico, él productor musical, y ella, actriz, cantante y empresaria.

Entre los invitados destacan su gran amiga Taylor Swift, los coprotagonistas de Gomez en "Solo Asesinatos en el Edificio" , Martin Short y Steven Marti; Paris Hilton, el cast de “Only Murders in the Building”, Martin Short y Ashley Park.

“Será una boda enorme, repleta de estrellas de primera línea, planeada por Mindy Weiss", compartió la fuente.

Compromiso de Selena y Benny Blanco

En diciembre de 2024, los novios sorprendieron al mundo con el anuncio de su compromiso, luego de más de tres años de noviazgo. La noticia fue compartida en Instagram con la frase: “El para siempre inicia ahora”.

Ambos han gozado de una relación sólida. Selena, de 33 años, pasó por varias relaciones antes de fijar su vida en un “para siempre” con el reconocido productor.