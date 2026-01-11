¡Luce imbatible!: Samuel Marín logró triplete ganador en la tarde dominical en Tampa Bay Downs

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 11 de enero se realizó la última jornada de la semana en el hipódromo de Tampa Bay Downs, como parte del mitin invernal en Oldsmar, Florida en los Estados Unidos en Norteamérica. En la cual el jinete venezolano Samuel Marín, firmó seis montas para tres triunfos y conseguir un mantener el liderato en el presente meeting.

Tampa Bay Downs: Samuel Marín no lo detiene nadie rumbo a su segundo meeting invernal

El jockey venezolano Samuel Marín quien cumple campaña en este importante óvalo estadounidense ganó la segunda carrera del programa, regresó en plan victorioso para ganar la tercera y octava de la jornada para coronar el “triplete” del día, el cual le permite sumar 40 triunfos en Tampa Bay Downs y la décima en la temporada.

Samuel Marín, inició con el triunfo en la segunda del programa a bordo de Protege, presentado por Michael Simone, el cual registró un tiempo de 1:11.08 para los 1.200 metros, para arrojar un dividendo de $2.80 a ganador, $2.10 el place y $2.10 el show.

Posteriormente, el venezolano conquistó la tercera carrera en el lomo de Maca Abarrio, ensillada por el también venezolano Gerard Ochoa. El ganador detuvo el crono en 72”3/5 exactos para 1.200 metros. Pagó un dividendo de $13.40 a ganador, $6.20 el place y $3.80 el Show.

Samuel Marín, consiguió el “Hat-tricks” por intermedio del ejemplar Wheelingndealing, ganadora de un Claiming de $21.500 en la octava carrera de la jornada establecida en Tampa Bay Downs. Esta linajuda corredora abonó $7,60 a ganador y dejó crono de 77”4/5 para 1.300 metros en pista de arena.

Samuel Marín regresa a este circuito para la jornada del miércoles 14 de enero en la cual fueron dispuestas nueve carreras y el jockey venezolano tendrá cupo completo, montas con diferentes entrenadores. Luego el viernes en igual número de llamados, Marín, tendrá ocho compromisos y todos con entrenadores distintos.