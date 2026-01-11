¡Amor de padre! Así ligó Johan Aranguren a su hija Johanis en su primera victoria en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

El deporte conocido como "Los Reyes", o carreras de caballos en el ámbito global, representa una disciplina que trasciende las fronteras geográficas y culturales. Este deporte se caracteriza por no hacer distinciones en cuanto a raza, ideología política o estatus social, promoviendo la igualdad de condiciones para hombres y mujeres que compiten con el objetivo de alcanzar metas tanto individuales como colectivas.

El deporte del hipismo requiere dedicación

La esencia del deporte radica en el esfuerzo, la dedicación y la superación personal, elementos que lo convierten en una actividad inclusiva y emblemática a nivel mundial.

En el contexto de la equitación, la transmisión de habilidades y tradiciones familiares juega un papel fundamental. Un caso destacado es el de la jinete venezolana Johanis Aranguren, hija del reconocido jockey Johan Aranguren.

A pesar de la brevedad de su carrera profesional, Johanis ha demostrado un talento excepcional y un dominio sobresaliente sobre el sillín, consolidando así su presencia en el deporte y continuando con el legado de excelencia establecido por su familia.

Johanis Aranguren, es ejemplo y refleja la importancia del linaje y la formación en la consolidación de nuevos talentos dentro del mundo ecuestre.

Johanis Aranguren en su futuro

Johanis Aranguren, quien debutó el año anterior en Gulfstream Park, continuará hasta que finalice el meetin centenario en Tampa Bay Downs. Luego continuará hacia Belterra Park, para culminar la temporada actual.

Gaceta Hípica, mediante una publicación en su cuenta de "X", mostró a los aficionados el entusiasmo de su padre y sus parientes. Se captó el instante cuando ligaban a la joven profesional del sillín; se oyó un emocionante "Gracias Dios, gracias Dios", en un gesto simbólico dándole gracias al Creador por esta hazaña relevante para un futuro brillante en el ámbito hípico.