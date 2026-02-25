Este actor encarnará a Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán en lun ambicioso proyecto

Suscríbete a nuestros canales

Una nueva producción de ‘narcoserie’ se acerca y, ya se conoció que, el actor mexicano Rafael Amaya encabezará y producirá una nueva producción televisiva inspirada en la vida de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, uno de los personajes más icónicos del crimen organizado en Latinoamérica.

La serie, aún sin título oficial, promete una mirada distinta y personal del famoso capo, narrada desde la perspectiva de quien conoció su mundo de cerca, es decir, su esposa y madre de sus dos hijas, Emma Coronel.

La historia contada de 'El Chapo' Guzmán

A diferencia de otros proyectos relacionados con la vida del narcotraficante sinaloense, este nuevo thriller criminal será contado desde el punto de vista íntimo de Emma Coronel, quien se desempeña como productora ejecutiva junto a Amaya y Maritza Ramos.

La intención, según los impulsores del proyecto, es ofrecer una visión más humana y menos estereotipada de lo que significa estar al lado de un hombre tan legendario como polémico.

La serie se encuentra actualmente en fase de desarrollo creativo y el equipo está en búsqueda de un guionista que dé vida al libreto.

Aunque aún no se ha definido el título ni la plataforma de distribución, ya se confirma que se abordarán temas pesados como el poder, la lealtad y la supervivencia dentro del entorno del narcotráfico.

La potencia de Rafael Amaya en las 'narcoseries'

La elección de Rafael Amaya para interpretar a ‘El Chapo’ no es casual. El actor, ampliamente conocido por su papel protagonista en “El señor de los cielos” como Aurelio Casillas, personaje que marcó una generación de narcoseries, aporta una experiencia única al proyecto.

Su trabajo previo le ha granjeado el respeto tanto del público como, según ha señalado Coronel, del propio Joaquín Guzmán, quien habría expresado su agrado por ver a Amaya en este nuevo papel.

Además de encarnar al protagonista, Amaya también participa como productor ejecutivo con su empresa Amaya Productions, lo que refleja su compromiso con llevar esta historia a un nivel de complejidad audiovisual nunca antes visto en este tipo de contenidos televisivos.

El rol activo de Emma Coronel en la producción

Una de las claves que diferencia esta serie de otras representaciones de temas similares es la participación directa de Emma Coronel en la producción y desarrollo del proyecto.

Aunque no actuará en la serie, tendrá voz y voto en la selección del casting y en aspectos clave del guion, con el objetivo de que el relato se mantenga fiel a sus experiencias y a lo que vivió junto a Guzmán.

Coronel, quien salió de prisión en 2023 tras cumplir una condena por cargos relacionados con narcotráfico y lavado de dinero, también está trabajando en un libro de memorias que podría complementar la narrativa de la serie.