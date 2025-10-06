“Me usó de carnada”: Kate del Castillo revive su encuentro con ‘El Chapo’ Guzmán

Suscríbete a nuestros canales

En una entrevista reciente con Jorge ‘El Burro’ Van Rankin, Kate del Castillo excavó en el pasado y no tuvo reparos en exponer las sombras de aquel polémico encuentro con Joaquín “El Chapo” Guzmán.

La actriz mexicana acusó a Sean Penn de haberla traicionado, beneficiarse de su confianza y convertirla en un instrumento para conseguir una exclusiva. Asimismo, lo acusó de haberla usado y lo calificó de “escoria”.

Aunque han pasado casi diez años desde aquel momento, los ecos de esa reunión siguen repercutiendo como una cicatriz abierta.

La traición que vivió Kate del Castillo

La protagonista de “La Reina del Sur”, relató que, confió ciegamente en el actor para acompañarla al remoto refugio donde se ocultaba Guzmán, precisamente para evitar ir sola. Pero asegura que él tenía otros planes: “Literalmente me traicionó, me usó de carnada”.

“Confié en Sean para que me acompañara y no tener que ir sola hasta donde se escondía Guzmán. Yo creí en él y fue un error”, aseveró. Cuando el conductor le pidió una palabra para definir a Sean, su respuesta fue tajante: “Escoria”.

Según ella, jamás volvió a cruzar palabra con Penn a partir de ese momento. La publicación posterior de la crónica del artista en Rolling Stone no solo rompió acuerdos tácitos, sino que también desencadenó una cadena de consecuencias devastadoras para Kate.

Visita de Kate al narcotraficante

Esa visita, según Del Castillo, le provocó un ataque de pánico apenas salió del encuentro. No dudó en confesar: “Me eché un rivotril. Fue horrible, horrible”.

Pero el daño no quedó solo en el terreno emocional. La azteca denunció que la persecución política y legal la siguió hasta los sets de filmación de la serie “La Reina del Sur”. Relató que la DEA incluso la vigilaba durante las grabaciones.

Ella lamentó que su entorno pagara un precio: amigos, familia y allegados se vieron involucrados sin razón aparente. “Lo siento muchísimo por mis papás y por la gente que estaba cerca de mí, que no tenía por qué sufrir todo eso”.

Reconoció también que su carrera sufrió un parón y durante un tiempo dejó de recibir ofertas, sufriendo buena parte del ostracismo mediático.

“Si hablas de ‘El Chapo’, no me arrepiento de nada. Asumo las consecuencias de todo lo que pasó, porque fue algo que yo decidí”, añadió sobre su visión actual de aquel momento.