Memphis Grizzlies podría seguir los pasos de Hawks con Ja Morant

En un movimiento que ha sacudido los cimientos de la NBA y marca el colapso de uno de los proyectos más prometedores de la última década, los Memphis Grizzlies han abierto oficialmente la puerta de salida a su estrella y base franquicia, Ja Morant. Según fuentes cercanas a la organización, la directiva ha comenzado a escuchar y evaluar ofertas de traspaso, señalando que la etapa del dos veces All-Star en Tennessee ha llegado a su punto de no retorno.

Crónica de una ruptura anunciada

Lo que comenzó como una relación de éxito rotundo y el renacimiento del espíritu "Grit and Grind" ha terminado en un distanciamiento insalvable. La decisión de los Grizzlies no responde a un único factor, sino a una acumulación de incidentes, lesiones y una evidente falta de sintonía entre el jugador y la visión a largo plazo del equipo.

Durante la presente temporada 2025-2026, la situación se ha vuelto insostenible. Morant ha estado ausente en más de la mitad de los encuentros (20 de 38 partidos) debido a una combinación de lesiones persistentes, incluyendo una reciente dolencia en la pantorrilla derecha, y una suspensión disciplinaria interna el pasado mes de noviembre por conducta perjudicial para el equipo, tras críticas públicas al cuerpo técnico liderado por Tuomas Iisalo.

Un divorcio deportivo y extradeportivo

La franquicia, que en su momento apostó todo por el talento explosivo del base seleccionado en el puesto número 2 del Draft de 2019, parece haber agotado su paciencia. Los incidentes extradeportivos que marcaron los años anteriores, sumados a un rendimiento en pista que este curso ha mostrado sus niveles más bajos en porcentajes de tiro y eficiencia, han llevado a la gerencia a priorizar la estabilidad del vestuario.

"La prioridad de la organización ahora es proteger el desarrollo de nuestro núcleo joven y asegurar que la cultura de los Grizzlies vuelva a ser el eje central", señalan fuentes internas. "Buscamos un paquete que incluya selecciones del Draft y talento joven que nos permita reestructurar el proyecto alrededor de figuras como Jaren Jackson Jr.".

El mercado de la NBA en alerta máxima

Con la fecha límite de traspasos fijada para el próximo 5 de febrero, el anuncio de la disponibilidad de Morant ha puesto en alerta a toda la liga. A pesar de los riesgos evidentes, el talento generacional de Ja sigue siendo un reclamo para equipos que buscan un cambio radical o una pieza que los catapulte a la contienda por el título.

Equipos como el Miami Heat, los Brooklyn Nets e incluso los Chicago Bulls han sido mencionados como posibles interesados en "comprar a la baja" a una estrella que, a sus 26 años, aún tiene contrato garantizado hasta la temporada 2027-28. Sin embargo, el elevado salario de Morant y las dudas sobre su madurez profesional complican una operación que promete ser el culebrón del invierno en la NBA.