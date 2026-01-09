NBA: Estos son los partidos para la jornada de este 9 de enero

Suscríbete a nuestros canales

Un total de 20 equipos saltarán al tabloncillos en la jornada de este viernes 9 de enero en la NBA, teniendo como principales protagonistas a Boston Celtics, quienes enfrentan una oportunidad de oro de montarse en el segundo carril de la Conferencia Este, si logra vencer en el TD Garden a Toronto Raptors.

Para convertirse en el nuevo escolta de Detroit Pistons, los bostonianos no solo deberán continuar su ritmo arrollador en esta tramo de la presente temporada de la NBA, sino que tienen una ligar un revés de New York Knicks, que afrontan un desafío complicado en Arizona ante Phoenix Suns. Previo a la cartelera que abrirá el segundo fin de semana del 2026, los neoyorquinos cuenta con medio juego de ventaja de la franquicia de Massachusetts.

En otros escenarios, Los Angeles Lakers vuelven a la acción con la oportunidad de recuperar el sendero de la victoria ante Milwaukee Bucks, quien no ha podido levantar cabeza debido a una decepcionante presentación en la campaña con marca de 16 ganados y 21 caídas. Asimismo, Oklahoma City Thunder y Denver Nuggets destacan entre los líderes de la Conferencia Oeste que jugarán este viernes por la noche ante Memphis Grizzlies y Atlanta Hawks, respectivamente.

Juegos para hoy en la NBA: 9 DE ENERO