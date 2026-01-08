NBA: Mira los partidos para la jornada de este jueves 8 de enero

Suscríbete a nuestros canales

Cinco compromisos engalanarán la jornada de este jueves 8 de enero en la presente temporada de la NBA. Minnesota Timberwolves y Cleveland Cavaliers serán los protagonistas de una cartelera de cuatro desafíos programados en los mejores tabloncillos del mundo.

La tropa de Anthony Edwards llega con la oportunidad de superar a Los Angeles Lakers en el cuarto peldaño de la Conferencia Oeste. El quinteto de los lobos ha mostrado su poderío en sus más reciente presentaciones con tres victorias consecutivas y anotando más de 122 puntos en cada uno de los compromisos. Del otro lado, la franquicia de Ohio intentará consolidarse en los primeros cinco lugares del Este desde el Target Center.

En otros escenarios, Miami Heat y Chicago Bulls también tendrán un duelo atractivo entre puestos de Play-In. Mientras que, Dallas Mavericks busca mantenerse su buen ritmo en este arranque de 2026 y intentará sumar su tercera victoria consecutiva contra Utah Jazz.

Juegos para hoy en la NBA: 8 DE ENERO