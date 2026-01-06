¿Lo quiere en Lakers? LeBron James se arrodilla en elogios ante esta figura

Suscríbete a nuestros canales

El impacto de un movimiento en la NBA no siempre se mide en el momento en que ocurre, sino en las repercusiones que genera meses después. Tras el reciente enfrentamiento entre Los Ángeles Lakers y los Portland Trail Blazers, LeBron James no escatimó en elogios hacia el joven alero Deni Avdija, dejando un mensaje claro que resuena con fuerza en las oficinas de los Washington Wizards.

Al ser consultado sobre la evolución de Avdija esta temporada, "El Rey" fue contundente: "Es un jugador de calidad. Es un jugador de primer nivel. Es bueno. Es realmente bueno". James fue más allá al sugerir que los Wizards deben estar "arrepintiéndose" (originalmente kicking themselves) por haber dejado ir a un talento que apenas comienza a mostrar su techo en la liga.

El análisis de un elogio inesperado

Para LeBron James, un jugador conocido por su alto coeficiente intelectual baloncestístico, Avdija representa el perfil de jugador moderno que todo contendiente desea: polivalencia defensiva, capacidad de pase y una madurez que ha explotado lejos de Washington.

"Ves cómo impacta el juego en ambos lados de la cancha. No se trata solo de los puntos, sino de las decisiones correctas, de la agresividad y de la confianza que desprende ahora mismo", añadió James durante la rueda de prensa post-partido.

El contexto del traspaso: ¿Un error de cálculo?

El pasado verano, los Washington Wizards enviaron a Deni Avdija a los Portland Trail Blazers a cambio de Malcolm Brogdon, la elección número 14 del Draft de 2024 (que terminó siendo Bub Carrington) y futuras selecciones de segunda ronda. En aquel momento, el movimiento se entendió como una apuesta total por la reconstrucción y la acumulación de activos jóvenes.

Sin embargo, el rendimiento ascendente de Avdija en Portland ha puesto en duda la urgencia del traspaso. Con apenas 24 años y un contrato sumamente favorable para la franquicia (una extensión de 4 años y 55 millones de dólares que ahora parece una ganga), Avdija se ha consolidado como una pieza fundamental en el esquema de los Blazers, aportando una versatilidad que Washington parece extrañar en su rotación actual.