NBA: Estos son los juegos para la jornada de este 5 de enero

Aunque Detroit Pistons han gobernado la Conferencia Este durante toda la temporada 2025-26 de la NBA, las tensiones están a flor de piel, tomando en cuenta que solo existe una diferencia de juegos de su más cercano perseguidor, New York Knicks, que precisamente será su próximo rival en la jornada de este lunes 5 de enero desde el Little Caesars Arena.

Ese enfrentamiento también estará en la mirada de Boston Celtics, que tiene una oportunidad de oro de igualarse en el segundo peldaño de Este. Los bostonianos necesitan de una victoria en el TD Garden ante Chicago Bulls y que los de Míchigan derroten a los neoyorquinos para convertirse en los nuevos escoltas de su conferencia.

Del otro lado, Golden State Warriors con un Stephen Curry inspirado viajarán a Los Angeles para medirse a los Clippers, mientras que, Houston Rockets y Phoenix Suns protagonizan otro de los duelos más atractivos en la venidera cartelera a solo dos puestos de diferencia en el Oeste.

Juegos para hoy en la NBA: 5 DE ENERO