La temporada 2026 de la NBA está dejando en evidencia una constante que preocupa a la liga. Los extranjeros no solo son la imagen del mejor baloncesto del mundo, también se está trasladando ese dominio a las estadísticas ofensivas; lo que deja en una pésima situación el baloncesto americano.

Para las primeras 10 semanas ningún jugador estadounidense encabeza las estadísticas ofensivas más importantes. Luka Doncic domina en puntos por partido, Shai Gilgeous-Alexander lidera en puntos totales y Nikola Jokic se adueña de rebotes y asistencias en la NBA.

El fenómeno refleja el impacto creciente de las estrellas internacionales en la liga. Doncic, SGA y Jokic son la trinidad extranjera en pleno 2026, pero desde que debutaron han mantenido una regularidad y un volumen ofensivo que poco a poco ha marcado el ritmo ofensivo de la NBA.

Líderes ofensivos de la NBA en 10 semanas de competición

Luka Doncic, Shai Gilgeous-Alexander y Nikola Jokic son los jugadores con mejor estado de forma de la NBA en la actualidad. Esto está muy bien reflejado en las estadísticas ofensivas de la liga. En solo 10 semanas, ya tenemos claro que los tres candidatos más sólidos al MVP son extranjeros.

Líderes ofensivos de la NBA:

Puntos por juego: Doncic - 33.5

Puntos totales: Gilgeous-Alexander - 1060

Rebotes por juego: Jokic - 12.2

Rebotes totales: Jokic - 389

Asistencias por juego: Jokic - 11.0

Asistencias totales: Jokic - 351

¿Cuál es la figura emergente de Estados Unidos en la nba?

La NBA está totalmente liderada a nivel de imagen por jugadores extranjeros: Doncic, Gilgeous-Alexander, Jokic, Antetokounmpo, entre otros. Situación que deja en evidencia la falta de liderato entre americanos cuando LeBron, Curry y Durant den un paso al costado.

Ante esta situación, Cooper Flagg entra al show para llenar ese vacío que los jugadores americanos más emblemáticos de los últimos 15 años van a dejar. Flag cuenta con un físico atlético, irreverencia competitiva y un liderazgo precoz que lo perfilan como el heredero americano.