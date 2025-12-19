Luka Doncic sin techo con los Lakers: "No es el mejor baloncesto de mi carrera"

Suscríbete a nuestros canales

La noche de este jueves 18 de diciembre fuimos testigos de una presentaciones más dominantes en la presente temporada de la NBA, con Luka Doncic como protagonista tras registrar triple-doble de 45 puntos, 14 asistencias y 11 rebotes para comandar el triunfo de Los Angeles Lakers (143-135) sobre Utah Jazz.

Con este desempeño en el Delta Center, el esloveno se consolida como el máximo anotador en lo que va campaña en el mejor baloncesto del mundo con 35.2 puntos por partido. De mantener ese average se sería el décimo mejor registro en la historia de la NBA, quedando por detrás de las actuaciones legendarias de Wilt Chamberlain, Michael Jordan, James Harden, Rick Barry y Kobe Bryant, quienes en algún momento de sus carreras terminaron por encima del mencionado promedio del escolta angelino.

Sin embargo, a pesar de sus logros sobresalientes, el base esloveno no se muestra conforme con su juego. A pesar de estar dominando en la cancha, reconoce que aún hay aspectos que necesita mejorar en la vigente campaña con los Lakers, que ocupa el tercer peldaño en la Conferencia Oeste con récord de 19 victorias y siete derrotas.

Luka Doncic: "No es el mejor baloncesto de mi carrera"

En la temporada con las mejores condiciones física en su carrera en la NBA, Doncic cree firmemente que puede mejorar y que su mejor versión está por llegar con la franquicia de Hollywood. Además de su average de tantos, el escolta también colecciona 9.1 asistencias y 8.8 rebotes por juego.

No creo que este sea el mejor baloncesto de mi carrera. Creo que tengo que jugar mejor. Muchas noches siento que puedo jugar mejor. No sé si sólo por los puntos estoy jugando mi mejor baloncesto. Siento que puedo hacer muchas más cosas", expresó el 'Niño Maravilla' tras su presentación ante Utah Jazz.

Pese a sus increíbles números ofensivos, Doncic cree que puede mejorar desde el ámbito defensivo, siendo ese lado que ha sido tan criticado desde que aterrizo a la NBA.