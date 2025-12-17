¿Qué es lo que harán? Los Ángeles Lakers tendrían su última carta bajo la manga para adquirir a Antetokounmpo

Suscríbete a nuestros canales

En un movimiento que confirma las ambiciones de la nueva era de la franquicia, los Los Angeles Lakers han decidido retener de manera estratégica su selección de primera ronda del Draft de 2026. Esta decisión, confirmada por fuentes cercanas a la gerencia de Rob Pelinka, no es un simple ejercicio de cautela, sino el pilar central de un plan agresivo para adquirir a la superestrella de los Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo, durante el próximo verano.

El valor del Pick de 2026: La llave del traspaso

Bajo las actuales regulaciones de la NBA y el nuevo Convenio Colectivo (CBA), la flexibilidad de activos es el recurso más escaso y valioso. Al conservar la selección de 2026, los Lakers se posicionan para llegar a la temporada baja con un arsenal de hasta tres selecciones de primera ronda negociables (2026, 2031 y 2033).

Este capital de Draft, sumado a piezas jóvenes de alto valor como Austin Reaves y Dalton Knecht, conformaría el paquete más competitivo que la franquicia ha podido ofrecer desde el traspaso por Anthony Davis en 2019. La intención es clara: presentar a Milwaukee una oferta que sea imposible de rechazar si el "Greek Freak" decide finalmente buscar un nuevo destino.

La construcción del nuevo "Super Team" con Luka Dončić

Esta maniobra financiera y estratégica cobra sentido tras la incorporación de Luka Dončić al equipo. La visión de la propiedad es emparejar al genio esloveno con una fuerza de la naturaleza como Antetokounmpo, creando lo que muchos analistas ya denominan el "Dúo del Siglo".

"La gerencia de los Lakers ha pasado los últimos meses 'limpiando' sus libros salariales. Todo lo que están haciendo, desde no comprometerse con contratos largos hasta retener sus selecciones de draft, tiene un solo objetivo: Giannis Antetokounmpo", indica un informe de insiders de la liga.

Limpieza financiera y flexibilidad estratégica

Para que la llegada de Giannis sea viable, los Lakers han priorizado mantener su hoja de salarios lo más despejada posible para el verano de 2026. Al no ejecutar traspasos de pánico antes de la fecha límite de febrero de 2026 que involucren capital de draft futuro, la organización preserva la capacidad de absorber un contrato de superestrella o facilitar un sign-and-trade de gran magnitud.

Factores que impulsan el movimiento

Incertidumbre en Milwaukee: Tras varias temporadas decepcionantes en los playoffs, los rumores sobre la salida de Giannis han alcanzado su punto máximo. El Legado de Kobe Bryant: Fuentes cercanas al jugador griego han mencionado en repetidas ocasiones su profunda admiración por Kobe Bryant y su interés por vestir el púrpura y oro como parte de su legado histórico. Maximización de la Ventana Competitiva: Con Dončić en su plenitud física, los Lakers entienden que el momento de ser agresivos es ahora, evitando caer en una reconstrucción prolongada.

El panorama ante la Agencia Libre 2026

Aunque equipos como los New York Knicks y Miami Heat también han mostrado interés en Antetokounmpo, la capacidad de los Lakers para ofrecer un mercado global, una historia de campeonatos y la oportunidad de jugar junto a Dončić sitúa a Los Ángeles como el destino preferido en los círculos de la NBA.