Jalen Brunson se une a LeBron James tras ganar MVP en la NBA Cup

New York Knicks mantuvo el reinado de los equipos de la Conferencia Este y se proclamaron campeones por primera vez en su historia en la Copa de la NBA, tras superar en un emocionante encuentro a San Antonio Spurs con marcador de 124-113 desde el T-Mobile Arena, con una presentación fulminante de Jalen Brunson, quien se elegido como el MVP del torneo.

El piloto tuvo un desempeño impresionante con 25 puntos, ocho asistencias y cuatro rebotes en 41 minutos de juego. Aunque tuvo un poco errático desde la larga distancia, el base estuvo efectivo en disparos campo con 11 aciertos en 27 intentos. Con su actuación en Las Vegas, la figura acompañó a OG Anunoby, quien destacó como principal anotador de los neoyorquinos con 28 unidades.

El reconocimiento de Brunson es una premiación a una actuación determinante durante las instancias finales en la NBA Cup, tomando en cuenta que cosechó un total de 40 tantos en la Semifinal, donde los Knicks vencieron (132-120) a Orlando Magic. Asimismo, también respondió en los Cuartos de Final con 35 puntos frente a Toronto Raptors, siendo el máximo anotador del duelo.

Jalen Brunson se une a LeBron James con MVP

Knicks se une a Los Angeles Lakers y Milwaukee Bucks como los equipos campeones en estas primeras tres ediciones de la Copa de la NBA. En términos individuales, Brunson se pone al lado de LeBron James y Giannis Antetokounmpo como los jugadores que han ganado el MVP en el certamen.

Lo de Jalen Brunson cobra mayor importancia, ya que es la primera vez en más de 50 años que Nueva York logra alcanzar un título. Cabe destacar que, la última vez que habían ganado un campeonato de la NBA fue en la temporada de 1973.