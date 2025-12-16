Otro capítulo en la rivalidad: La confrontación entre Brooks y James en la victoria de Lakers

Suscríbete a nuestros canales

El último capítulo de la intensa y conocida disputa en la cancha entre LeBron James y Dillon Brooks culminó con la expulsión del delantero de los Phoenix Suns en el último minuto de la derrota en casa del domingo ante Los Angeles Lakers.

Las acciones

El partido, que parecía decidido, tomó un giro dramático en el tramo final. Phoenix perdía 99-79 con 7:48 por jugar, pero orquestó una impresionante remontada. Con solo 12.2 segundos restantes en el reloj, Brooks encestó un triple crucial sobre la marca de James que apretó el marcador a 114-113 a favor de los Suns.

En la jugada posterior al tiro de Brooks, James derribó al jugador de los Suns en un contacto físico. Brooks se levantó visiblemente molesto, presuntamente porque no se pitó una falta a su favor, e inmediatamente confrontó a James, chocando pecho con pecho con el veterano de los Lakers.

Los árbitros intervinieron rápidamente. Tras la revisión, se dictaminó que Brooks había cometido una falta técnica, la segunda en su contra durante la noche, lo que resultó en su expulsión automática del encuentro.

Final de infarto

Tras la salida de Brooks, el drama no terminó. En la siguiente posesión de los Lakers, James recibió una falta de Devin Booker en un intento de triple a solo 3.9 segundos del final. James falló el primer tiro libre, pero acertó los dos últimos, sellando la victoria de los Lakers con una ventaja final de 115-114.

Cabe destacar que la tensión entre ambos jugadores fue palpable durante todo el partido. De hecho, James mismo se había encendido al principio del último cuarto después de un choque con Brooks en la línea de fondo. Durante la interrupción del juego, el jugador de 40 años hizo contacto con un árbitro, lo que también le valió una falta técnica.

Brooks había recibido su primera falta técnica mucho antes, a los 10:36 del primer cuarto, por un contacto excesivo con James tras una canasta de los Suns. Ambos jugadores intercambiaron palabras y gestos a lo largo de los cuatro períodos.

La rivalidad vista por James

Al finalizar el encuentro, James se refirió a la constante fricción con su rival, manteniendo la calma ante los medios.

"Él va a competir. Yo voy a competir. Nos vamos a enfrentar. Intenté no llegar al límite. Realmente no lo llevo a ese punto. Pero simplemente competimos," dijo James a los periodistas, incluido Dave McMenamin. "Y lo hicimos casi hasta el final del partido".

La rivalidad entre Brooks y James tiene un historial reciente y notorio. Tras un partido en Los Ángeles el 2 de diciembre, Brooks se había referido a su némesis con una declaración contundente: "A él le gusta la gente que se inclina. Yo no me inclino. Eso lo atrae o lo irrita", dijo Brooks a reporteros como Mark Medina, entonces miembro de los Lakers.

Además, Brooks fue expulsado en 2023 por una falta flagrante de tipo 2 al golpear a James en el Juego 4 de la serie de playoffs cuando militaba en los Memphis Grizzlies, confirmando que cada encuentro entre ambos es sinónimo de alta intensidad.