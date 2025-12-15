Ka Ying Rising se confirma como el mejor velocista del mundo con su 16ª victoria consecutiva

Suscríbete a nuestros canales

Ka Ying Rising se impuso con facilidad en el Hong Kong Sprint (G1), logrando su decimosexta victoria consecutiva la mañana de este domingo en Venezuela. Si antes de la carrera había alguna duda sobre si era el mejor velocista del mundo, su actuación la despejó por completo.

Ka Ying Rising confirma que es el mejor velocista del mundo

El jinete Zac Purton había expresado su deseo de obtener una puerta interior durante el sorteo de barreras, y su deseo se cumplió con creces al tocarle la posición n.º 1. Aunque tener otro caballo veloz justo al lado podría haberse convertido en una trampa, pero no resultó así.

El caballo de 5 años salió con suavidad y en ningún momento dejó de parecer el ganador en los 1200 metros (aproximadamente 6 furlongs). Ganó por 3 3/4 cuerpos, sin dar lo mejor de sí mismo. El entrenador David Hayes señaló que el recorrido no propiciaba tiempos rápidos, por lo que, aunque no batió el récord de la pista con un tiempo de 1:07.70 (como había hecho en dos ocasiones anteriores), probablemente podría haberlo logrado si hubiera sido necesario.

En el proceso, Ka Ying Rising consolidó su impresionante racha de 16 victorias consecutivas. Esta racha incluye triunfos en el Everest (G1) de octubre, dotado con 20 millones de dólares australianos (aproximadamente 13 millones de dólares estadounidenses), y en todas las carreras de velocidad importantes de Hong Kong. Entre sus rivales en esta ocasión se encontraban caballos con distinciones en Dubái, en el Campeonato Mundial de la Breeders' Cup y en las principales carreras de velocidad de Japón.

«No defraudó nuestras expectativas ni las del público», dijo Hayes.

«Me sentí muy bien», añadió Purton. «Escucha, realmente no teníamos un plan fijo, salvo ser positivos».