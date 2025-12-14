Katy Perry hace historia al conquistar las Pirámides de Giza

Suscríbete a nuestros canales

La superestrella global Katy Perry, volvió a poner al mundo a hablar tras ofrecer un espectáculo exclusivo frente a uno de los monumentos más emblemáticos de la humanidad, las Pirámides de Giza.

En una noche histórica, la cantante de 41 años cerró con broche de oro su ciclo de presentaciones tras concluir "The Lifetimes Tour", dejando una imagen inolvidable en el desierto egipcio.

Katy Perry se rinde a Egipto

La voz detrás de himnos pop como “Firework” y “Roar” se presentó en una plataforma ante las legendarias pirámides que han desafiado milenios, en un concierto privado organizado por Suez Canal Bank para celebrar su nueva identidad de marca.

Foto: YNL

La velada, solo para invitados, iluminó la meseta de Giza con sonido, luces y un repertorio lleno de éxitos que marcaron la década y llevaron a Perry a la cima del pop mundial.

Los asistentes escucharon interpretaciones de temas icónicos como “Teenage Dream”, “Dark Horse” y “The One That Got Away”, mientras las pirámides servían de telón de fondo monumental, creando un ambiente que muchos describieron como una magia ancestral y espectáculo pop contemporáneo.

Foto: YNL

La glamorosa publicación de Katy

En redes sociales, Katy Perry compartió imágenes y videos del evento desde su cuenta, donde se le ve luciendo un vestido sin tirantes lleno de lentejuelas tipo espejo en tonos azul marino y azul eléctrico, que reflejaban tanto las luces del escenario como el brillo del desierto nocturno.

Su look deslumbrante rápidamente se convirtió en tendencia entre fans y medios, solidificando el momento como uno de los eventos de moda y música más impactantes del año.

La artista acompañó sus publicaciones con la frase “Mummy’s home” frase que los fans convirtieron en tendencia en redes sociales en cuestión de horas.