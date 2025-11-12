Katy Perry vivió divertido momento en el escenario con fanática venezolana

Suscríbete a nuestros canales

Katy Perry es una cantante dedicada a sus fanáticos en los múltiples conciertos que realiza en todo el mundo. Fue lo que pasó en un reciente show, en el cual subió a una seguidora venezolana al escenario, despertando aplausos y gritos en el público presente.

Pura emoción

Fue durante el concierto de Barcelona, España, con la gira que “The Lifetimes Tour”, que la intérprete estadounidense no dudo en regalarle el mágico momento a la fanática criolla, quien estaba complemente emocionada de ver a su artista favorita cara a cara.

Entre abrazos, emociones y mucha energía la joven gritó con euforia que era nacida en Venezuela, muy al estilo de una presentación de Miss Universo.

Los otros fanáticos de Katy proveniente de la nación sudamericana aplaudieron al escuchar el nombre del país.

El gran momento fue captado por un seguidor, identificado como Julián Rodríguez, quien posteó el clip en TikTok, recibiendo múltiples me gusta y comentarios.

Reacción en redes

“Estamos en todos lados”, escribió un usuario en redes sociales. Mientras que otros se mostraron muy emocionados por el grito tipo concurso de belleza que ofreció la jovencita en el show.

“VENEZUELAAAAAAA”, “Increíble ese momento tan especial”, son otras de las opiniones.