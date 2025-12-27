LVBP: Magallanes ve puerto seguro y el Round Robin ya no es un sueño

Suscríbete a nuestros canales

En una noche de poderío ofensivo absoluto, los Navegantes del Magallanes dieron un paso firme hacia el Round Robin al derrotar por paliza de 17 carreras por 6 a los Tiburones de La Guaira en el Estadio Universitario. Con este resultado, el conjunto filibustero asegura matemáticamente su presencia en la serie del comodín y mantiene vivas las esperanzas de clasificar de forma directa a los playoffs.

Navegantes dispararon los cañones

Desde el primer episodio la "Nave Turca" bombardeo el Estadio Universitario, Carlos Rodríguez castigó el lanzamiento inicial del encuentro con un cuadrangular solitario por el jardín derecho, encendiendo una chispa que la ofensiva eléctrica no apagaría durante el resto del compromiso.

A pesar de una respuesta inmediata de Tiburones, cortesía de un soberbio vuelacercas de Ronald Acuña Jr. que igualó las acciones momentáneamente, el equipo dirigido por Yadier Molina desató un vendaval en el segundo episodio. En esa misma entrada, la batería completa del Magallanes pasó por el plato y castigó sin piedad al pitcheo litoralense para fabricar un rally decisivo que puso tierra de por medio en la pizarra.

Magallanes conectó un total de 17 imparables y capitalizó cada oportunidad con hombres en base. El manager de la "Nave" señaló que salieron "con la mentalidad de ganar cada turno. Sabíamos lo que estaba en juego y el equipo respondió con contundencia", reseñó la nota de prensa de Navegantes sobre lo que dijo el timonel.

Navegante ve puerto seguro

Los Navegantes del Magallanes cerrarán la temporada en el Estadio José Bernardo Pérez de Valencia, donde enfrentarán este sábado 28 de diciembre a los Cardenales de Lara, con la misión de lograr una victoria en casa que les otorgaría el boleto directo al Round Robin y evitar la la instancia del juego de comodín.

Por su parte, los Tiburones de La Guaira cierran su participación en la ronda regular enfrentando a los Leones del Caracas en el Estadio Monumental, con la obligación de ganar y esperar otros resultados para definir su futuro.