El día que New Champion grabó su nombre en los libros de récords en La Rinconada

Tal día como hoy pero el 9 de febrero de 2014, el óvalo de La Rinconada fue testigo de una hazaña sin precedentes en la era moderna del hipismo venezolano. New Champion, un veterano de 11 años que mantuvo una condición física impecable, alcanzó su victoria número 40. Con este triunfo, el pupilo de Oscar Manuel González igualó la mítica marca de Tapatapa (1943) como el purasangre con más éxitos en la historia hípica nacional.

Bajo la conducción de Johan Aranguren, el longevo corredor ratificó su favoritismo en la quinta competencia dominical. Su triunfo no solo representó una cifra estadística; fue el sello de una trayectoria de acero. Al cruzar la meta en ganancia, New Champion alcanzó la línea de la yegua británica Tapatapa, quien logró la misma cantidad de fotos en 105 actuaciones durante la época del Hipódromo de El Paraíso.

No obstante, el hijo de Seek Smartly ostenta el honor de ser el ejemplar nacido en Venezuela con más triunfos, pues su predecesora fue importada desde el Reino Unido.

El verdugo de récords: La Rinconada Victorias

La leyenda de New Champion se forjó paso a paso. En junio de 2013, al concretar su victoria 35, grabó su nombre en los libros como el máximo ganador exclusivo del Hipódromo La Rinconada. En aquella oportunidad, superó la marca del inolvidable campeón My Own Business, quien acumuló 34 lauros en dicho escenario.

Si bien la historia nacional lo sitúa en la cima, los registros internacionales añaden un matiz al debate. Según los archivos de PedigreeQuery, el caballo argentino Viscount registró 42 victorias en suelo venezolano: tres de ellas en Caracas y el resto en el Hipódromo La Limpia del estado Zulia. Sin embargo, en la capital, la vigencia de New Champion no tiene paralelo.

Una campaña de resistencia y clase

Nacido en el Haras San Isidro, este corredor es hijo de Seek Smartly en Great Heritage, por Fortuna Prospect. Su hoja de servicios es el reflejo de una salud inquebrantable: en 105 salidas a la pista, obtuvo 40 triunfos y una producción total de 1.230.836 bolívares para la epoca.

Su trayectoria en pruebas selectivas también fue notable a lo largo de los años:

A los 3 años: Figuró tercero en el Clásico Gradisco (G2) y el Clásico Grano de Oro (G3).

A los 4 años: Vivió su apogeo con victorias en el Clásico Guardia Nacional de Venezuela (G3) , la Copa Gran Abuelo y la Copa Revista Hipódromo.

A los 9 años: Demostró su vigencia al escoltar al ganador en la Copa Gaceta Hípica.

New Champion no fue solo un caballo de carreras; fue un ejemplo de longevidad atlética y el resultado de una planificación maestra por parte de su equipo técnico.