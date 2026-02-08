Así quedaron los resultados de las carreras en La Rinconada 8-2-2026

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 8 de febrero, en el hipódromo La Rinconada, el resonar del clarín marcó el inicio de una jornada que promete emociones interesantes.

Por esta razón, la sexta reunión del primer meeting presentó su programación de 11 competencias que incluyó una Condicional Especial para yeguas nacionales e importadas de cuatro y más años, ganadoras (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela) y un 5 y 6 nacional, que prometió dividendos.

Robert Capriles y Oliver Medina, fueron los jinetes destacados de la jornada con dos victorias cada uno. En la tercera triunfo con Fairtale para el entrenador Oscar Manuel González, y la segunda llegó en la cuarta carrera por intermedio del ejemplar importado Preposition (USA) para el entrenador Humberto Correia.

Oliver Medina, por su parte destacó con Sugar Cane en la quinta del programa para Fernando Parli Jr,, y cerró la jornada encima de Star Plus para el entrenador Carlos Luis Uzcátegui.

Ismael Martínez y el Fernando Parilli Jr., fueron los más destacado de la jornada con dos triunfos. El primer triunfo llegó en la segunda carrera con el ejemplar El Gran Tucán con la monta de Hermixon Medina y luego en la sexta carrera o primera válida para el 5y6 nacional con el ejemplar Yarel con la monta de Samuel Yanez.

Mientras que Fernando Parilli Jr., lo hizo con Sugar Cane ganadora de la quinta carrera con Oliver Medina y en la octava carrera se llevó el triunfo con Baco con la monta de José Alejandro Rivero.

PRIMERA CARRERA - DISTANCIA 1.800 MTS - TPO:114"

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 GRAN YACO (usa) (2) 58 Y. GONZÁLEZ 67,12 2 First Time (1) 56 J. Lugo Jr - 3 Yasiel (3) 55-3 O. Medina - 4 Luigino (4) 55 J. Aray - 5 Prince Cheraf (5) 53 F. Quevedo -

Entrenador: Noel Kuccich. Ganador: 67,12 Place: 55,00 y 290,09 Exacta: 364,34 Trifecta: 992,38. Superfecta: 1.051,97

SEGUNDA CARRERA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 68"

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 EL GRAN TUCÁN (1) 53 H.MEDINA 347,44 2 El Providencial (1) 53 F. Quevedo - 3 Alcala (3) 53 J. Lugo Jr, - 4 Loom (4) 54 L. Mejías - 5 Big Hurrixane (USA) (6) 58-4 F. Márquez -

Entrenador: Ismael Martínez. Ganador: 347,44. Place: 73,50 y 68,40. Exacta: 944,81. Trifecta: 5.862,24. Superfecta: 5.036,08

TERCERA CARRERA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 68"4

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 FAIRY TALE (6) 53 R. CAPRILES 112,89 2 Pastoreña (7) 53 J. Lugo Jr - 3 Gemma Nascosta (1) 53 M. Ibarra - 4 Inspectora (4) 53-3 D. Acosta - 5 Larastone (3) 53-3 O. Medina -

Entrenador: Oscar M. González. Ganador: 112,89. Place: 83,56 y 91,74. Exacta: 525,25. Trifecta: 2.992,40. Superfecta: Sin aciertos

CUARTA CARRERA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 78"3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 PREPOSITION (usa) (7) 58 R. CAPRILES 55,00 2 The Soldier (5) 54-3 O. Medina - 3 Grandiossus (3) 53 Y. González - 4 Deep Attack (8) 53.5-1 K. Aray - 5 Caminante (1) 53 Y, Díaz -

Entrenador: Humberto Correia Ganador: 55,00 Place: 55,94 y 76,33 Exacta: 103,31 Trifecta: 193,38 Superfecta: 497,36

QUINTA CARRERA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 80"

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 SUGAR CANE (4) 53-2 O. MEDINA 81,16 2 Encantadora (2) 52 R. Capriles - 3 Sarasarita (1) 53.5 J. Aranguren - 4 Furia (5) 53-2 J. Moncada - 5 Dwtnmadde Brown (USA) (3) 56 J. Aray -

Entrenador: Fernando Parilli Jr., Ganador: 81,16 Place: 61,88 y 56,33. Exacta: 157,81. Trifecta: 368,90 Superfecta: 2.051,57.

PRIMERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 82"4

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 YAREL (14) 55.5-4 S. YANEZ 1.103,30 2 Gran Feronia (9) 54 Y. González - 3 Catira Mercedes (USA) (7) 54 J. Lugo Jr. - 4 Victory Rose (6) 55-3 O. Medina - 5 Hatshepsut (2) 54 K. Briceño -

Entrenador: Ismeel Martínez . Ganador: 1.103,30. Place: 218,78 y 690,27. Exacta: 123.103,94 Trifecta: sin aciertos. Superfecta: sin aciertos. Pool de 4: 7.359,12.

SEGUNDA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 81"4

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 LUMIERE (9) sub2 53.5 M. RODRÍGUEZ 838,43 2 White Arrow (3) sub3 53 J.A. Rivero - 3 Papa Stefano (2) baj1 52.5 Y. Díaz - 4 Silvery Speed (10) 53-3 C. Brito - 5 El Gran Bralovento (11) 54 J.C. Rodríguez -

Entrenador: Wladimir Sánchez. Ganador: 838,43. Place: 173,47 y 138,64 Exacta: 4.939,67 Trifecta: 11.178,00 Superfecta: sin aciertos. Doble perfecta: Sin aciertos. Triple Apuesta: 3.216,29.

TERCERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 72"4

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 BACO (9) 55 J.A. RIVERO 117,14 2 Vida (6) 58-4 F. Márquez - 3 Gran Pepe (10) 56-3 O. Rivas - 4 Bravucon (3) 56-3 O. Medina - 5 Skyline (11) 53 J. Aranguren -

Entrenador: Fernando Parilli Jr. Ganador: 117,14 Place: 104,42 y 56,02. Exacta: 476,22 Trifecta: 281,98 Superfecta: 858,71.

CUARTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 66"3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 CALGARY (1) 56 J. ARAY 116,58 2 Tintorero (12) 55-3 O. Medina - 3 Maximus Fortune (7) 57-4 F. Márquez - 4 My Funny Nonno (10) 55-3 O.Rivas - 5 Prince of Success (2) 55 A. Siso -

Entrenador: Gabriel Márquez. Ganador: 116,58 Place: 108,51 y 55,00 Exacta: 288,63 Trifecta: 696,99 Superfecta: 1.413,13

QUINTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.600 MTS - TPO: 99"

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 TALE OF MAY (USA) (3) 56 J. Moncada 83,51 2 Nikitis (USA) (5) 56 J. Aray - 3 Above The Sky (USA) (8) 56 Yam. González - 4 Princesa Manuela (2) 53 Y. González - 5 Eterna Amanda (9) 53 J. Lugo Jr -

Entrenador: José Luis Balzán. Ganador: 83,51 Place: 131,95 y 91,45 Exacta: 636,67 Trifecta: 2.315,43 Superfecta: 17.116,55. Ret.: 06.

SEXTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 74"4

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 STAR PLUS (1) 55-3 O. MEDINA 206,66 2 Mi Maritza (2) 54 J. Aray - 3 Lady Issa (3) 53 Jer. Alvarado - 4 Prioritise (5) 54.5 J.G: Hernández - 5 Princess Atenna (8) 53.5 Y. González. -

Entrenador: Carlos Luis Uzcátegui. Ganador: 206,66. Place: 91,58 y 138,60 Exacta: 548,77 Trifecta: 1.111,74. Superfecta: 13.735,36. Triple Apuesta: 843,55. Súper Pool de 4: 3.124,82. Doble Perfecta. 2.353,47. 5y6 nacional *5* (4679) BS. 8.547,66. 5y6 nacional *6* (235) Bs. 655.744,57. Loto Hípico. 7.678,35.