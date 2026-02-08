LaLiga: Así marcha la tabla de goleadores tras el nuevo gol de Mbappé

Suscríbete a nuestros canales

La jornada 23 de LaLiga vio su tercer día de acción, con el duelo entre Valencia y Real Madrid en el campo de Mestalla. En este compromiso los merengues sacaron la mejor parte, en la que necesitaron de su jugador más en forma: Kylian Mbappé.

El francés fue uno de los artífices de los tres puntos al hacerse un hueco nuevamente en el apartado goleador del partido, en el que destacó con una nueva diana a una cuenta ya extensa en el torneo doméstico español.

Precisamente, es Mbappé quien lidera renglón con 23 goles, sumandos el anotado ante el cuadro 'Che' y sigue extendiendo las distancias entre su más cercano perseguidor, que actualmente es Vedat Muriqi, quien tiene 15 encuentros con las redes.

Por su parte, el podio es completado por un jugador del eterno rival madridista, el FC Barcelona, y ese no es otro que Ferrán Torres, quien ha sumado a su cuenta 12 anotaciones.

Mbappé cada vez se aleja de sus perseguidores en LaLiga

El Real Madrid está en una dinámica y el galo en otra, mientras mantiene un ritmo frenérico en la ofensiva. Hoy pudo sellar el triunfo madridista con su aparición al 90+1', luego de aprovechar a un Valencia urgido por el empate y adelantado en el campo, que dejó espacios para que Brahim a la contra lo dejara mano a mano ante el guardameta Stole Dimitrievski.

Lo anterior solo viene a confirmar la gran temporada que individualmente está dibujando, siendo la bujía en ataque primero bajo las órdenes de Xabi Alonso y ahora haciendo lo propio con Álvaro Arbeloa en ese banquillo.

Mbappé saca nada más y nada menos que hasta 13 goles al cuarto lugar en la tabla de goleadores, hoy en manos de Ante Budimir (anotó uno en la jornada), que tiene once apariciones en el arco contrario con Osasuna.

Luego de Budimir siguen en la lista de LaLiga dos estrellas del FC Barcelona, Lamine Yamal y Robert Lewandowski, ambos con 10 tantos, tras ayudar con gol cada uno en el triunfo de la fecha ante Mallorca (3-0).