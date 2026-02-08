Fallece el gaitero Renato Aguirre a los 78 años ¡Paz a su alma!

Suscríbete a nuestros canales

La gaita está de luto al confirmase la muerte de Renato Aguirre este domingo 8 de febrero. La noticia fue revelada por el Instituto Municipal que lleva el nombre del reconocido compositor, quien era apodado como “El poeta diamantino”.

Confirmación de la noticia

El instituto lamentó la muerte de Renato a los 78 años, resaltando que fue figura importante en la música zuliana, con piezas emblemáticas en honor a la virgen como “Sagrada dama de El Saladillo” y “La Elegida”.

“Hacemos llegar nuestras condolencias a toda su familia y allegados, por tan triste e inesperada pérdida. Deja un legado imborrable en el tiempo”, escribieron.

Hasta el momento no han revelado de qué falleció el músico. Sin embargo, las muestras de dolor no se han hecho esperar por parte de diversos grupos gaiteros y artistas.

Igualmente, Daniel Sarcos ha utilizado su perfil de Instagram para compartir un mensaje de tristeza y condolencia a los familiares. "Hoy mi corazón está de duelo, nos dijo hasta pronto uno de los más grandes exponentes de la zulianidad. Seguiremos escuchando tus canciones hasta que nos quede aliento", ha escrito.

Actos fúnebres

Medios del Zulia han informado que los actos fúnebres serán realizados en la Basílica Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, con una capilla ardiente para que familiares, amigos y seguidores puedan darle el último adiós.