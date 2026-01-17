Daniel Sarcos y Alessandra Villegas celebran 14 años juntos: La boda está en camino

Suscríbete a nuestros canales

El presentador venezolano, Daniel Sarcos está de celebración junto a su pareja Alessandra Villegas por su aniversario número 14, así lo anunciaron en su cuenta de Instagram donde cada uno compartió un post dedicado a su día más especial como pareja.

Más de una década de complicidad y un hijo en común festejan los tortolitos, quienes a pesar de los años todavía no han llegado al altar, sin embargo, Villegas declaró para ¡Hola! que no había prisa pero la propuesta de matrimonio ya habría llegado.

El zuliano compartió un tierno video caminando de la mano con la conductora de televisión, mientras de su parte una pregunta rompía el ameno momento: “¿Qué tal si nos aventamos 14 años más?”, a lo que ella respondió “Te reto”, demostrando su profundo amor.

Un amor verdadero pese a las dificultades

Por otro lado, Alessandra Villegas dedicó un extenso mensaje al padre de su hijo, destacando la complejidad de una relación real pero donde ambos han apostado a estar juntos pese a las dificultades.

“Han sido risas hasta que duele la barriga, discusiones incómodas, silencios que enseñan, decisiones difíciles, miedos, cambios, crecimiento… y mucho, muchísimo amor trabajado día a día”, escribió.

Además, sentenció con: “Amar no es solo lo bonito que se ve en fotos. Amar es quedarse cuando es más fácil irse”.

Una relación sin compromiso

Para Daniel Sarcos y Alessan Villegas el matrimonio no ha sido lo más importante en sus años de pareja, sin embargo, el momento llegó inesperadamente cuando la venezolano sintió las ganas de comprometerse con el animador.

“Nunca fue como que algo tan importante para nosotros el casarnos, hasta el día que lo sientes. Yo digo que la vida es así, hasta el día que tú sientes que algo es importante. Y un día lo vi y me provocó y lo sentí, se lo dije, literal, él haciéndole panquecas a mi hijo en la mañana”, contó.