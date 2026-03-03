Ramón García Mosquera hará debutar un nuevo producto de Vacation en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La tarde del domingo 8 de marzo del 2026 se realizará en el Hipódromo Internacional La Rinconada, la celebración de la reunión número 11 del primer meeting de la temporada presente con una agenda de diez competencias donde se disputarán dos pruebas clásicas de grado para potros de tres años como lo son el Ana María Freudman y el Mauricio Azar, ambos GIII y en recorrido de 1.300 metros.

La Rinconada: Ramón García hará debutar un hijo de Vacation

En la primera competencia de la tarde dominical se correrá una prueba reservada para potras nacionales o importados de tres años, debutantes o no ganadoras en una carrera con una distancia de 1.100 metros donde van a correr seis hembras inscritas en nómina.

Una de ellas, será con el número dos en el lomo, la hembra Golden Victoria, una castaña nacida el 26 el febrero del 2023 presentada por el entrenador ganador Ramón García Mosquera y le da la monta al jockey profesional Maykor Ibarra para el Stud Gig, y perteneciente al Stud Los Caracaros.

La castaña es hija del semental Vacation en la yegua madre Awesome Selena por Awesome Again, la cual debutará con Bozal en L (BL). Su trabajo más reciente lo hizo el pasado viernes 27 de febrero con el mismo Ibarra en silla con el cual hizo parciales de, 29, 42,3 / 55,1 / 68 (1000), 81,3 / 2p / 97 // SHN / muy bien / remate de 12,4 / indicó la División de toma tiempos del INH en su hoja de ajustes.