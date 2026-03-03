El príncipe de un múltiple campeón: Sale a la pista un nuevo producto de King Seraf a La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La cría nacional mantiene su auge por medio de los distintos Haras que hacen vida en el país y eso se verá este domingo con el debut de un nuevo producto de uno de los mejores sementales que ha dado el turf nacional como lo es King Seraf.

La Rinconada: Debuta producto de King Seraf en la reunión 11

En la segunda carrera de las pruebas no válidas de la reunión numero 11 en el óvalo de Coche, se reservó una competencia para ejemplares de tres años, debutantes o no ganadores en distancia de 1.100 metros donde han sido anotados seis potros tresañeros.

Uno de los debutantes de la carrera es Louis the Prince, un macho castaño nacido 14 de abril de 2023 en el Haras La Orlyana, es presentado por el entrenador Riccardo D’Angelo y le da la monta al jockey profesional Jhonathan Aray para el Stud Big Valdi.

Louis The Prince en un hijo del gran semental nacional King Seraf en la yegua Indelible Rouge por Woodman, el cual ha dado grandes purasangres campeones de grado como la triple coronada Sandovalera y los campeones de Caribe, El de Froix, Philomena Gran Omero, además de ganadores clásicos como, La Sensacional, Gran Pepé, Rayo Negro, Rose Sensation, entre otros.

El trabajo más reciente de este ejemplar lo realizó el pasado 28 de febrero del presente año con el mismo Aray en silla fue de 14, / 26,1 / 38,2 (600) 51,3 / 2p / 65,1 / 82,2 // cómodo y SHN / remate de 12 / dio a conocer la División de tomatiempos del INH.