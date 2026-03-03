El impactante gesto de la selección de Irán en Copa Asia tras conflicto en Medio Oriente

Suscríbete a nuestros canales

El conflicto que se vive en Medio Oriente también afecta en lo deportivo. Tras los recientes ataques de Estados Unidos. e Israel a Irán, que resultaron en la muerte de varios líderes iraníes, incluyendo al ayatollah Alí Khamenei, un gesto de protesta en el ámbito deportivo ha sacudido las primeras de este lunes 3 de marzo.

En el primer partido que la selección femenina de fútbol de Irán disputó en la Copa de Asia, las jugadoras decidieron no cantar el himno del país, un acto claro de desafío contra el régimen en medio de la escalada de tensiones internacionales. Esta decisión, tomada por el equipo femenino, fue un fuerte mensaje político, especialmente considerando el contexto de violencia y represión en Irán tras los recientes eventos.

La selección iraní llegó el domingo a primera hora a la ciudad de Costa de Oro, en el norte de Australia, para enfrentar a Corea del Sur en el marco del torneo asiático. A pesar de la derrota por 3-0 ante las coreanas, el verdadero foco de atención no fue el marcador, sino el impresionante gesto de las jugadoras iraníes antes del encuentro.

Selección de Irán no cantan el himno en Copa Asia

En lugar de la tradicional interpretación del himno nacional, las jugadoras se mantuvieron firmes, con la mirada fija al frente, serias y en completo silencio durante la ejecución del "Mehr-e Khavaran", himno oficial adoptado en 1990, pocos años después de la revolución islámica.

Este acto de protesta se convierte en un símbolo de resistencia en un contexto donde las mujeres de Irán siguen luchando por sus derechos en medio de un régimen autoritario que limita su libertad. Al negarse a cantar el himno, las jugadoras enviaron un mensaje claro al mundo: no sólo se oponen a la situación política de su país, sino que también expresan su descontento con la opresión que viven las mujeres en Irán.