Lionel Messi está cerca de ser el líder de esta estadística importante

El gran Lionel Messi ha firmado una carrera extraordinario, tanto que para un gran sector de la opinión pública deportiva es considerado como el mejor jugador de la historia del fútbol. A sus 38 años de edad sigue dejando demostraciones de lo mismo y su reciente aparición fue un ejemplo fehaciente.

El argentino firmó un doblete para su Inter Miami, que ayudó en la remontada de los suyos a un 2-0 parcial ante Orlando City, en la segunda jornada de la MLS. Fue quien empató el partido, con la diana al 57'.

Y también de su pie izquierdo salió el tanto que puso cifras definitivas en el encuentro, con una ejecución de tiro libre en el cierre del cotejo, al minuto 90'.

Ahora bien, sobre ese cobro de pelota quieta hay mucho que decir, porque no vino a ser uno más para su carrera, en la que ya acumula 898 goles, sino que lo encaminó a dominar otro registro en su palmarés.

¿A qué récord se acercó Lionel Messi?

Para encontrar una de las nuevas conquistas, que tiene en la mira el campeón del mundo en Qatar 2022, hay que ir al apartado de los tiros libres, en el que se posicionó a solo ocho conversiones de ser también el máximo líder.

El capitán albiceleste llegó a su anotación 70 por esa vía y ocupa la cuarta casilla histórica en ese listado, solo detrás de los 72 de Juninho Pernambucano, 75 de Roberto Dinamite y los 78 de Marcelinho Carioca. Dentro del listado de los primeros cinco, es el único argentino presente, con Marcos Assuncao cerrando ese quinteto (68).

A su vez, un Lionel Messi que tiene 22 años marcando de forma ininterrumpida, dibujó sus primeros goles en 2026, en su segundo encuentro de la iniciada MLS, trofeo que también defenderá, tras ser el vigente campeón con Inter Miami.