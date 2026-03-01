Farándula

Ivette Domínguez hace reclamo por extraña situación en El Ávila

La artista se mostró muy molesta por supuestos ataques y contaminación al pulmón caraqueño 

Por

Elvis González
Domingo, 01 de marzo de 2026 a las 02:25 pm
Ivette Domínguez hace reclamo por extraña situación en El Ávila
Ivette Domínguez / Cortesía
“Gente insensible cómo pueden prender El Ávila hoy sábado 28 de febrero. Es Nuestro pulmón”, con este mensaje fue como la actriz y presentadora venezolana, Ivette Domínguez, hizo un reclamo en redes sociales.

Muy molesta

Ivette posteó un vídeo la tarde de sábado 28 de febrero en Instagram, grabado desde su apartamento y mostrando la imponente montaña del Cerro Ávila botando humo.

La criolla aseveró que la montaña agarró candela y que fueron personas insensibles a la naturaleza quienes lo prendieron.

“A las cinco de la tarde y el hermoso cerro prendido. Tengo la dicha de vivir con una hermosa vista. Pero, miren agarró candela completamente, que insensible la gente cómo lo pueden hacer esto al pulmón de Caracas”, indicó desde su residencia.

En este sentido, hizo un llamado a las personas en cuidar el parque nacional, no dejar botellas o fumar, ya que genera el deterioro de las áreas verdes.

Apoyo

Los comentarios no se hicieron esperar en la publicación, muchos resaltando que pudo haber sido el sol, el calor y la sequía el resultado del incendio, del cual no se tienen detalles de autoridades pertinentes.

La artista no ha actualizado la información desde ayer, si el incendio sigue o fue aplacado.

 

