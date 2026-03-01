¿Quiénes son los jugadores con mayor valor de mercado en la actualidad?

Suscríbete a nuestros canales

Según la última actualización del portal especializado Transfermarkt, el trono del fútbol mundial ya no pertenece a un solo nombre, sino a un triple empate histórico que refleja el cambio de guardia en la élite del deporte rey.

Por primera vez, tres futbolistas comparten la estratosférica tasación de 200 millones de euros, consolidándose como los activos más valiosos del planeta.

Lamine Yamal (FC Barcelona)

A sus 18 años, el extremo español ha hecho historia al alcanzar esta cifra. Su precocidad y capacidad para decidir partidos en el Barça y en la "Roja" lo convierten en la propiedad más preciada del mercado.

Erling Haaland (Manchester City)

El "Androide" noruego mantiene su valor gracias a un promedio goleador que desafía la lógica en la Premier League. Su regularidad lo mantiene en la cima a sus 25 años.

Kylian Mbappé (Real Madrid)

Tras su llegada al conjunto merengue y un inicio de temporada demoledor, el francés recuperó la valoración de 200 millones, reafirmando que sigue siendo el estándar de excelencia mundial.

Dominio del Real Madrid en el Top 5

Aunque el podio está repartido, el Real Madrid demuestra su músculo financiero y deportivo al colocar a otros dos integrantes en los puestos de honor, completando un Top 5 de ensueño.

Jude Bellingham con 160 millones de euros y Vinícius Jr. con 150 millones completan este listado. Ambos han tenido diversos altibajos en la presente temporada, pero se mantienen entre los mejores del mundo.

Sin dudas, lo más llamativo de este nuevo ranking es la edad promedio de los líderes. Con Yamal rompiendo récords de juventud en el primer puesto, la industria del fútbol parece estar premiando más que nunca el potencial a largo plazo y el impacto inmediato de las nuevas estrellas sobre los nombres ya consagrados.