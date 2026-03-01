La Rinconada: Estos son los retirados de la reunión N°10 del 01-03-2026

Suscríbete a nuestros canales

El domingo 1ro de marzo, a partir de la 1:00 de la tarde en el hipódromo La Rinconada, se tendrá la reunión número 10, con una emocionante programación que trae 12 competencias parejas, que a pesar de no incluir pruebas selectivas el 5y6 Nacional se activará desde la séptima carrera de la tarde.

La Rinconada: Retirados Caballos Jornada 10

El Instituto Nacional de Hipódromos (INH), como es habitual cada domingo por la mañana, publica un último listado de seis ejemplares que han sido retirados de las competencias debido a razones médicas o decisiones reglamentarias. Esta práctica es fundamental para mantener la transparencia y el bienestar de los caballos participantes.

Los responsables del hipódromo trabajan arduamente para asegurar que todos los ejemplares estén en óptimas condiciones para participar, donde se prioriza siempre su salud y seguridad.

Los ejemplares retirados hasta los momentos en la reunión 10 son:

Carrera 7 #10 Rey de Oro por Neutrofilia.

Carrera 8 #4 Bendito por Hemorragia pulmonar inducida por el ejercicio.

Carrera 12 #12 Gran Azabache por Traumatismo Generalizado.