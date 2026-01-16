¡Urgente, urgente! Se presenta un importante retiro para la carrera de los acumulados del 5y6 dominical

Suscríbete a nuestros canales

La segunda reunión del 2026 comienza el domingo 18 de enero en las instalaciones del hipódromo La Rinconada, con una programación de 10 carreras con dos pruebas selectivas, mientras que el atractivo 5y6 nacional arrancará a la altura de la quinta competencia.

Victory Rose: Retiro 5y6 La Rinconada

En horas de la noche de este jueves 15 de enero, el Instituto Nacional de Hipódromos (INH) dio a conocer, a través de las redes sociales la información del retiro de una yegua que no participará en décima competencia, sexta válida para el juego del 5y6 Nacional.

Se trata de Victory Rose (número 5) que estaba inscrita para la carrera de los acumulados en lo que respecta al lote de yeguas nacionales e importadas de cuatro años, debutantes o no ganadoras, en distancia de 1.300 metros. Era montada por el aprendiz Oliver Medina y la presentaba Ramón García Mosquera.

A su vez, la nacida y criada en el Haras Los Samanes, Polo & Racing venía de reaparecer al óvalo caraqueño luego de 35 días sin correr. En su última actuación pública del día 14 de diciembre de 2025, fue capaz de llegar tercera a pesar de tener tropiezos en los metros finales.

Motivo del Retiro de Victory Rose: La Rinconada

Mediante la información del INH publicada este mismo jueves 15 de enero, Victory Rose quedó retirada por Estado Febril.

Con este retiro de Victory Rose se suma también al retiro de Mr. Bárbaro, Chipis Time, Essencial White y Akas Team.