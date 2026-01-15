¿Por qué este ejemplar no estará en acción en la tercera válida? La verdadera razón tras el retiro que sacude el 5y6 dominical

Suscríbete a nuestros canales

La reunión número 02 se disputa este domingo 18 de enero en el hipódromo La Rinconada y el clarín sonará a partir de la 1:30 de la tarde, con la programación de 10 competencias que incluye los dos Clásicos de Grado: Andrés Bello (GII) e Inauguración Francisco de Miranda (GII).

El Instituto Nacional de Hipódromos informó este jueves 15 de enero acerca del retiro de un ejemplar que no estará en acción en la séptima del programa, tercera válida para el juego del 5y6 Nacional.

El llamado es para caballos nacionales e importados de seis y más años, ganadores de cinco y más carreras (a excepción de carreras de reclamo), en distancia de 1.200 y en un principio la nómina oficial era de 12 participantes.

Caballo: 5y6 La Rinconada Datos Hípicos

Se trata del castaño Akas Team (número 1) pues iba a participar en esta válida con la conducción del jinete aprendiz Samuel Yánez y era presentado por Jorge Márquez pues defendía para los colores del Stud Don Juan R.

Es importante mencionar que el ochoañero Akas Team iba a reaparecer al óvalo caraqueño tras un corto paro de 35 días sin correr.

Su última actuación fue el día 14 de diciembre de 2025, en lo que fue la Copa Ministerio del Poder Popular para la Relaciones Exteriores la cual se llevó llegó en el último lugar.

Motivo del retiro: La Rinconada

De acuerdo con la información del INH, la razón del retiro del pupilo de Márquez es por Traumatismo Miembro Anterior Izquierdo.

Con el retiro de Akas Team se suma también al retiro de Mr. Bárbaro, Chipis Time y Essencial White.