Gran Pepe buscará imponer su velocidad en la Copa “Ministerio de Relaciones Exteriores” este domingo

Suscríbete a nuestros canales

El óvalo de Coche se prepara para celebrar su reunión 48 este próximo domingo 14 de diciembre. Esta jornada finaliza el tercer y último meeting del año, que hasta la fecha consagra a Jhonathan Aray y Fernando Parilli Araujo como líderes de la estadística general.

Copa homenaje al MPPRE: Primera válida del 5y6

La jornada selectiva incluye la Copa “Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores” (MPPRE), organismo central del gobierno venezolano encargado de promover, organizar y planificar las políticas exteriores de la nación.

Dicho homenaje se disputará a la altura de la octava carrera del programa, que sirve como primera válida del 5y6. La competencia reúne a caballos nacionales e importados de seis años y más en un recorrido de 1.300 metros. La nómina alcanza los 14 participantes, quienes lucharán por una premiación adicional especial que asciende a $60.000.

Análisis de los Protagonistas: Gran Pepe busca su cuarta al hilo

La prueba luce altamente competitiva, pero los focos apuntan hacia los siguientes contendientes:

Gran Pepe: Este ejemplar luce completamente recuperado desde su reaparición en la pista. Ha concretado tres triunfos de forma consecutiva, capaz de mostrar una notable mejoría en cada presentación. Para esta ocasión, solo enfrenta un incremento de 100 metros en la distancia, un factor que no representa un impedimento para sus capacidades. Su victoria anterior la consiguió con marcada facilidad, lo que lo perfila como el rival a batir.

Colossus: Si se ignora su última actuación, este caballo se convierte en un fuerte candidato con potencial para sorprender al primer mencionado. En el pasado, ha confrontado ejemplares de nivel superior. El presentado de Rafael Cartolano es un guerrero y sin duda presentará una dura batalla a sus contendores.

Tuco Salamanca (ARG): A pesar de cargar con un alto hándicap, este argentino exhibe una superioridad evidente en el papel. Luego de su reaparecida, sus actuaciones han sido satisfactorias. El pupilo del Stud “Transformers” es un ejemplar que la fanaticada no debe olvidar al momento de sellar su jugada.

El 5y6 Nacional y el Adicional Millonario

La carrera es clave para el arranque del 5y6 nacional, que nuevamente ofrece un adicional especial monumental a repartir de $1.250.000 (Un millón doscientos cincuenta mil dólares) para el afortunado ganador del cuadro único. La prueba selectiva, y el 5y6 en general, prometen una jornada de cierre vibrante y con alta expectativa.