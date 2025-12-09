Star White busca la consolidación definitiva entre los dosañeros en el XX Clásico “Cañonero” (GI)

Suscríbete a nuestros canales

Un total de 13 dosañeros participan en el XX Clásico “Cañonero” (GI) en distancia de 1.100, a realizarse a la altura de la cuarta competencia de la reunión 48, este domingo 14 de diciembre en el hipódromo La Rinconada.

Dentro de las competencias de corte selectivo del domingo, se incluye una prueba para ejemplares nacionales e importados de dos años, y de la nómina inicial hay varios que se estrenas en la arena de Coche, la bolsa a repartir de $150.000 en recorrido de 1.100 metros.

Ejemplares lógicos para la carrera: Selectiva La Rinconada Potros

Star White: El presentado de Carlos Luis Uzcátegui retorna a la distancia donde ha mostrado su mejor desempeño. Es importante recordar que este ejemplar llegó a ostentar un récord perfecto de cinco triunfos en cinco presentaciones (5-5), todos ellos de corte selectivo. Una victoria aquí, para el Stud “Yellowstone”, prácticamente aseguraría su premio como el mejor dosañero del año.

Charrasqueado: Potro de Parilli Araujo que ganó muy bien en su debut y que para esta ocasión no se debe ser descartado de sus combinaciones, ya que anda en mejores condiciones que el día que debutó.

Zorro Viejo: El ejemplar importado que decepcionó a sus seguidores en su debut, regresa a la pista con una preparación que invita al optimismo. Presentado por Humberto Correia, sus llamativos trabajos previos sugieren que en esta ocasión será un rival muy duro de vencer.

Año anterior: Potro Ganador La Rinconada

La edición del 2024 fue una victoria para el ejemplar Snujake, propiedad del Stud Ingrabe que montó Kazushi Kimura y entrenó Rafael Cartolano, capaz de agenciar tiempo de 65 exactos para los 1.100 metros.