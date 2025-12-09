El reto de Fleet Street: Asumir el liderazgo en el Clásico Balsamiro Moreira (GI) en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La expectativa crece. El Instituto Nacional de Hipódromos (INH) publicó en sus redes sociales el programa oficial para la reunión 48 de Carreras, que consta de trece extraordinarias competencias, nueve de ellas de Grado Uno y una copa.

Un clásico de Grado Uno ofrecerá una premiación adicional especial de $150.000, un incentivo que aumenta la emoción por ver en acción a los mejores ejemplares.

Homenaje a un Grande: El Clásico “Balsamiro Moreira”

La primera competencia de la tarde se disputa en un recorrido de 1.200 metros. Se trata de una prueba especial para yeguas nacionales e importadas de 3 o más años, con una nómina de once participantes.

Esta prueba se denomina Clásico “Balsamiro Moreira”, un merecido homenaje a un destacado jinete chileno que inició su campaña en el recordado óvalo de El Paraíso. Moreira cosechó más de 2.000 victorias en su trayectoria profesional, que incluyen múltiples eventos selectivos. Alcanzó la gloria en cuatro ocasiones en el Clásico Simón Bolívar, uno de ellos con el ejemplar Naviero, un hito en la prueba exclusiva para caballos venezolanos.

Las Favoritas de la Tarde: La Rinconada

Si bien once yeguas están inscritas para el Clásico "Balsamiro Moreira", tres participantes principales se perfilan como las contendientes a vencer:

Fleet Street: Esta yegua importada posee una calidad pistera innegable. A pesar de haber fallado en sus actuaciones más recientes, su campaña en La Rinconada incluye un sólido récord de (8-5) con victorias en pruebas selectivas. Entrenada por Carlos Luis Uzcátegui, es la rival más fuerte y la yegua a batir en la carrera.

Miss Mireya: Pupila de Jefferson Rivas, esta competidora ha demostrado ser favorecida por los desarrollos de carrera. Si se presenta una fuerte pelea por la punta, Miss Mireya activará con seguridad su efectivo remate en los metros finales, convirtiéndola en una seria amenaza.

Brown Sugar: La hija de Thunder Ridge ostenta una exitosa campaña de (14-8). Aunque en su última salida ocupó el segundo lugar, esta yegua mantiene un récord positivo en la distancia que debe enfrentar, lo que la posiciona como una fuerte aspirante.

El Resto del Lote y la Expectativa Final

El resto de las participantes buscarán dar la sorpresa, encabezadas por: Above The Sky (USA), Canaima (USA), Tale Of May (USA), Bella Catira, Princesa Crossover, Like A Star (CHI), Luna Llena y La Súper Kat.

Con un grupo tan competitivo y la promesa de un gran duelo en los 1.200 metros, el Clásico “Balsamiro Moreira” garantiza un inicio explosivo para la Reunión 48. La afición se prepara para presenciar si la calidad selectiva de Fleet Street se impone, o si una rematadora como Miss Mireya o la contundencia de Brown Sugar arrebatan el triunfo, abriendo así una jornada llena de velocidad y adrenalina en La Rinconada.