¡Espectáculo Nocturno! El clásico Javier Castellano (GI) enmarca la reapertura de las carreras de noche en La Rinconada

La temporada de actividades hípicas en el Hipódromo Internacional La Rinconada culmina con un cierre de oro este domingo 14 de diciembre de 2025. La jornada, que completa la reunión número 48 del año, despliega una programación de auténtico lujo compuesta por 13 competencias.

Este espectáculo final del tercer y último meeting (fecha 15) incluye una cifra excepcional de diez pruebas selectivas. De este total, nueve carreras poseen la categoría de prueba de Grado y la restante corresponde a una Copa, lo que asegura una despedida memorable para el año hípico.

Luces de Noche en el Clásico Internacional: Reunión 48 La Rinconada

El programa de carreras para el 14 de diciembre, difundido por el Instituto Nacional de Hipódromos (INH) a través de sus plataformas digitales, no solo indica el cierre de temporada, sino que confirmó un hito adicional que elevará el prestigio de la jornada.

De acuerdo con el horario establecido, las últimas competencias del día domingo coincidirán con el anhelado encendido del sistema de iluminación del óvalo. De esta manera, se materializa la promesa que el Superintendente de Apuestas Lícitas, Antonio Álvarez Cisneros, había establecido como meta en el mes de octubre.

Lo más significativo es que este evento marca el regreso de las carreras nocturnas al óvalo de Coche, una actividad que no se desarrollaba desde hace cuatro décadas.

El brillo artificial proporcionará el marco perfecto para la disputa del I Clásico Internacional “Javier José Castellano” (GI). La prueba, con una nómina de 10 ejemplares y una premiación adicional especial de $400.000, se correrá bajo un ambiente lumínico espectacular. Esto añade un elemento de gran impacto visual y simbolismo al evento selectivo de mayor trascendencia de la tarde-noche y que tiene como hora de partida las 7.00 pm.

Invitación: La Rinconada Carreras Ejemplares

En resumen, la jornada de este domingo 14 de diciembre trasciende la simple culminación del calendario hípico. Se trata de una celebración sin precedentes que mezcla la excelencia deportiva con el espectáculo visual.

Con diez selectivas, la adrenalina del 5y6 y el primer Clásico bajo luces, el Hipódromo La Rinconada ofrece una tarde que ningún aficionado puede perderse. Prepárate para vivir un evento épico y ser testigo de un nuevo capítulo en la historia de la hípica nacional.