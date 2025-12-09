¡Copa de Oro y telón! El clásico define un cierre de lujo para la temporada en Cabriales

Suscríbete a nuestros canales

El Hipódromo Nacional de Valencia (Cabriales) se prepara para celebrar su Copa de Oro, un evento que enmarca la última reunión hípica del año. El sábado 13 de diciembre de 2025, el óvalo valenciano desarrollará la jornada número 25 de la temporada, con una programación que incluye nueve emocionantes carreras. Las actividades comienzan a la 1:15 de la tarde.

La Selectiva que Sella la Temporada

El plato fuerte de la jornada, la Copa de Oro, se corre a la altura de la tercera carrera no válida del sábado. Con hora de partida a las 2:05 de la tarde, la prueba reunirá a ejemplares de tres años o más en una exigente distancia de 2.000 metros. La carrera selectiva ofrece un premio especial de $10.000 y cuenta con una nómina de seis participantes que buscarán consagrarse en la última selectiva del año.

El 5y6 Sella Cifras Históricas

El fervor popular y la gestión eficiente del Instituto Nacional de Hipódromos (INH) continúan impulsando resultados económicos históricos en el óvalo de Cabriales. El 5y6 Nacional valenciano se consolida como una verdadera fuente de récords. De las 24 reuniones celebradas hasta la fecha en Valencia, 22 marcaron una cifra récord en el monto sellado del popular juego.

La última cifra a superar se estableció en Bs. 42.887.550,00. Esta tendencia al alza confirma el crecimiento considerable en la jugada de la hípica valenciana, lo que demuestra un éxito rotundo en la gestión actual y el firme respaldo de la afición.

La alta recaudación impacta directamente en la calidad del espectáculo. El aumento de los premios, implementado por las autoridades del INH, generó un círculo virtuoso: más inversión privada, mejores ejemplares y, por consiguiente, mayor confianza del público apostador.

Pistoletazo Inicial del 5y6 Nacional

La primera válida del 5y6 nacional se programa para las 2:50 p.m., en un recorrido de 1.400 metros. Se trata de una carrera especial para ejemplares de tres y más años, ganadores de cinco carreras en la misma distancia. La prueba ofrece un premio a repartir de Bs 1.152,00, más un adicional especial de $9.200. Un total de 14 participantes conforman la nómina de esta carrera inaugural de la popular jugada.

Campeones de la Temporada 2025

Con la temporada a punto de culminar, los profesionales de Valencia exhiben rendimientos destacados que los encaminan a los títulos.

El jinete Francisco Quevedo mantiene una posición inexpugnable en el liderato de los jockeys. Acumula 32 triunfos y establece una cómoda ventaja de diez victorias sobre su más cercano rival, Jaime Lugo. A pesar del escaso margen de tiempo que resta en el calendario, Quevedo exhibe un rendimiento sobresaliente que lo encamina, de forma virtual, a la corona.

Por su parte, el entrenador Juan Carlos Pérez Pérez afianza su dominio con un total de 52 triunfos, cifra que lo consagra como el virtual ganador de la temporada en el renglón de profesionales.